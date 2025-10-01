신중부시장 방문해 성수품 수급·물가 확인, 상인 격려 최대 4만원까지 환급 가능한 온누리상품권 행사 직접 참여 역대 최대 17.2만톤 성수품 공급·900억원 할인 지원 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 추석을 앞두고 전통시장을 찾아 민생 안정 대책 이행 상황을 점검했다.

이형일 기획재정부 제1차관은 1일 서울 중구 신중부시장을 방문해 성수품 수급과 장바구니 물가를 확인하고 상인들을 격려했다.

이 차관은 홍래형 해양수산부 수산정책실장, 이대건 중소벤처기업부 소상공인정책국장과 함께 시장 현장을 돌며 농·축·수산물 가격과 공급 상황을 살폈다. 또 온누리상품권으로 수산물을 구매한 뒤 시장 내 환급부스를 찾아 현장 환급행사에 직접 참여하며 운영 상황을 점검했다.

정부는 지난 9월 15일 발표한 추석 민생안정대책에 따라 역대 최대 규모인 17만2000톤의 성수품 공급과 900억원 규모의 할인 지원을 추진 중이다. 전통시장에서는 온누리상품권 환급행사를 실시하고, 대형마트·온라인몰에서도 할인행사를 벌여 명절 장바구니 부담을 줄인다는 방침이다.

온누리상품권 환급행사는 국산 농·축·수산물을 전통시장에서 구매할 경우 결제금액의 30% 내에서 환급을 받을 수 있는 제도다. 구매금액이 3만4000원 이상이면 1만원, 6만7000원 이상이면 2만원을 환급받을 수 있으며, 농·축산물과 수산물을 각각 최대 2만원씩 합산해 총 4만원까지 혜택을 받을 수 있다.

이 차관은 “온누리상품권 환급행사를 통해 서민들의 명절 장바구니 부담을 덜 수 있을 것으로 기대한다”며 “인파가 몰리는 시기인 만큼 환급행사가 안전하게 운영될 수 있도록 철저히 관리해달라”고 당부했다. 이날 현장에서 구매한 성수품은 지역 노인요양센터와 아동생활시설 등에 기부됐다.