종합금융그룹 완성 기념 이벤트 소상공인 지원에 특판 적금 등도

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 동양·ABL생명 합류로 종합금융그룹 체제를 완성한 것을 기념해 오는 13일부터 31일까지 ‘우리금융 다함께 페스타’를 진행한다고 1일 밝혔다.

우리금융 다함께 페스타는 금융의 사회적 책임과 고객 상생 가치를 실천한다는 취지로 기획됐으며 은행·보험·카드·증권 등 7개 계열사가 총 32개 상품·서비스를 선보인다.

먼저 우리은행은 ‘우리 사장님 대출’을 신규로 받는 소상공인 고객에게 최초 1개월분 이자를 최대 100만원까지 캐시백하는 특별 금융 혜택을 제공한다.

우리카드는 지역경제 활성화를 위해 이벤트에 응모한 고객이 전통시장과 소상공인 매장에서 우리카드로 결제하면 추첨을 통해 일정 금액을 환급한다. 우리금융캐피탈은 상용차를 구입하는 소상공인 고객에게 전손보험을 무상으로 제공하기로 했다.

이 밖에도 ▷은행 특판적금 ▷특판 미니보험 ▷카드 캐시백 이벤트 ▷증권 주식계좌 개설 이벤트 등이 진행된다.

우리WON뱅킹 애플리케이션 내 이벤트 페이지에 접속해 ‘클릭’ 버튼만 눌러도 현금처럼 쓸 수 있는 포인트인 꿀머니를 최대 100만꿀까지 지급한다. 모든 클릭 이벤트에 참여한 고객 5055명을 추첨해 ▷골드바 2돈 ▷우리 10만원 기프트카드 ▷1만 꿀머니도 제공할 예정이다.

이벤트에 앞서 이날부터 12일까지는 사전알림신청 이벤트도 진행된다. 신청 고객은 최대 3000 꿀머니를 받을 수 있다. 친구를 추천한 고객에게는 네이버페이머니 5000원을 추가로 제공한다.

우리금융 관계자는 “앞으로도 정기적인 그룹 공동 이벤트 운영을 통해 종합금융그룹으로서의 위상을 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.