15년간 23만여명에 식료품 전달 보이스피싱 예방 캠페인도 진행

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 1일 추석을 앞두고 전통시장 활성화와 소외이웃 지원을 위한 전통시장 사랑나눔 행사를 진행했다고 밝혔다.

국민은행의 전국 지역영업그룹은 명절마다 전통시장에서 식료품을 구입하고 해당 식료품을 지역사회 복지시설과 어려운 이웃에게 전달하고 있다. 2011년부터 이어온 전통시장 사랑나눔 행사는 올해까지 15년간 총 156억원 상당의 식료품을 전통시장에서 구매해 23만2000여명의 이웃에게 전달했다.

특히 올해는 대한민국 새단장 주간에 맞춰 임직원이 전통시장 일대에서 환경정화 활동을 펼치며 행사의 의미를 높였다.

이환주 KB국민은행장 역시 서울 마포구에 있는 망원시장을 직접 찾아 상인을 응원하고 직접 식료품을 구매하며 나눔에 동참했다.

최근 증가하는 전자금융사기 피해를 예방하기 위해 전국 70여개 전통시장에서 상인들에게 보이스피싱 예방 안내장을 전달하는 등 보이스피싱 예방 캠페인도 함께 진행했다.

이 행장은 “앞으로도 지역사회의 경제 선순환에 기여하고 금융사기 예방 활동을 강화해 지역 상인의 금융 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.