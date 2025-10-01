아시아 목소리 하나로…서울서 연대 모색

아시아 20개국 19개 주요 언론사가 참여하는 아시아뉴스네트워크(ANN·Asia News Network) 소속 발행인과 편집인들이 이달 1~2일 서울에서 열리는 연례 이사회에 참석한다.

ANN은 1999년 설립된 이후 아시아 이슈를 국제사회에 아시아의 목소리로 전달하기 위해 공동 취재와 네트워크 강화를 이어왔다. 연례 이사회는 회원국을 순회하며 열리는데, 올해는 이재명 정부 출범과아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 계기로 서울에서 열린다. 격화되는 통상 갈등 속 아시아 차원의 협력 방안을 모색하는 자리로 주목된다.

이사회 개막에 앞서 1일에는 방한 언론인들은 하이브 본사와 삼성 이노베이션 뮤지엄을 찾아 K-컬처의 역동성과 한국 기업들의 혁신 전략을 살펴본다.

2일 오전에는 코리아헤럴드가 주최하는 2025 코리아헤럴드 HIT 포럼에서 연사로도 참여해 “Asia Dialogue: 통상 질서 재편과 아시아의 연대”라는 주제로 아시아의 안보와 통상 현안은 물론, APEC의 한국 개최 의미와 기대를 논의할 예정이다.

최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사는 “각국이 통상 위기를 겪는 상황에서 아시아 언론인들이 한자리에 모여 화합을 모색한다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 포럼이 APEC 정상회의에 대한 아시아의 관심을 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

이번 이사회에는 아시아 주요 언론의 발행인·편집인들이 대거 참석한다. 주요 참가자는 다음과 같다.