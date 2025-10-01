문화·예술, 건설·엔지니어링 융합 추진

[헤럴드경제=홍승희 기자] 해외건설협회는 30일 협회 교육센터에서 ‘융복합 K-시티(K-City) 플랫폼 K-컬쳐 간담회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 문화·예술 분야와 건설·엔지니어링 기업 간 동반 진출 및 상호 협력 방안을 모색하고 참여 기업 간 네트워킹을 통해 사업 참여 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

이번 간담회에는 문화·예술, IT·게임, 건설·엔지니어링, 법률·금융 등 약 40여 명이 참석했다. 문화·예술 분야에서 ▷세운아트컴퍼니 ▷스튜디오리얼라이브▷ CJ올리브네트웍스 등이, IT·스포츠·게임 분야에서 ▷삼성전자 ▷T1 등, 건설·엔지니어링 분야에서 ▷대우건설 ▷해안건축 ▷희림건축 등이 참석했다. 법률·금융·공기업 분야에서는 ▷법무법인 린 ▷유진투자증권 ▷한국건축가협회 ▷한국리츠협회와 함께 한국토지주택공사(LH), 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 등이 참여해 활발한 논의를 이어갔다.

이날 박용재 단국대 문예창작학과 교수는 ‘한류 확산과 해외 도시개발’ 발표를 통해 ‘K-컬쳐’가 도시개발과 결합해 새로운 가능성을 열 수 있음을 강조했다. 이어 대우건설은 베트남 하노이 THT 스타레이크시티, 동나이성 년짝 신도시, 타이빙성 끼엔장 신도시 등 신도시 개발사업을 소개했고, LH는 베트남 동남 신도시 사업을 소개하며 한국형 스마트 도시 모델의 글로벌 확산 가능성을 공유했다.

한만희 해외건설협회 회장은 “K-컬처는 한국 도시개발의 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 핵심 자산”이라며 “이번 간담회를 계기로 다양한 산업이 융합된 한국형 K-시티 모델이 해외 시장에서 새로운 기회를 창출하는 발판이 되길 기대한다”고 밝혔다.

해외건설협회는 이번 K-컬처 간담회를 시작으로 오는 11월 ‘제2차 융복합 K-City 플랫폼 설명회’를 개최할 예정이며 이후 K-헬스케어, K-푸드 등 분야별 간담회도 순차적으로 추진할 예정이다.