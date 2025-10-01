[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 30일부터 이달 중순까지 인도네시아 주택부 공무원과 산하기관 대상 주택분양보증제도 전수를 위한 온라인 연수를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 온라인 연수는 인도네시아 주택 부족 문제, 분양계약자 재산권 보호, 주택금융 확대, 슬럼 지역 도시재생 등 자국 주택문제 해법으로 주택분양보증제도 도입을 추진하고 있는 인도네시아 주택부 요청으로 마련됐다.

이날 개회식은 인도네시아 주택부 피트라 누르 주거지역국장, 주택관련 부서 공무원과 산하기관 관계자 70여명이 참석한 가운데 진행됐다.

HUG는 주택분양보증제도를 비롯한 업무 전반과 한국 주택금융 발전에 있어 공사의 경험과 역할을 소개했다. 인도네시아 주택부는 자국 주택 현안을 설명하고 HUG 벤치마킹을 위한 지속적인 협력관계를 요청했다.

허지행 HUG 연구원장은 “이번 온라인 연수가 인도네시아 주택정책과 주택금융 발전에 도움이 되길 바란다”며 “분양보증제도 해외 전파와 글로벌 지식공유에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.