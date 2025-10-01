- 국가독성과학연구소, 바이오 재팬 2025서 공동홍보관 및 기술 IR데이

[헤럴드경제=구본혁 기자] AI 기술 등 혁신 모달리티 플랫폼으로 중무장한 K-바이오기업들이 아시아 최대 제약 강국 일본에서 시장 선점을 위한 기술 경쟁을 펼친다.

국가독성과학연구소(KIT)는 오는 8일부터 3일간 일본 요코하마에서 열리는 ‘BIO Japan 2025’에서 ‘K-BIO 공동홍보관’을 운영하고, 국내 유망 바이오 스타트업의 기술을 소개하는‘K-Startup@bio IR DAY’를 개최한다.

공동홍보관에는 초격차 사업 참여기업과 충북, 경북 지역의 대표 바이오기업 30여 개사가 참여하여 시제품 전시 및 기술 소개, 파트너링 등을 진행한다.

둘째 날인 9일부터 10일까지는‘K-Startup@bio IR DAY’행사를 통해 국내 대표 바이오 스타트업들의 기술 발표(IR)를 들어볼 수 있다. 미국과 영국, 일본 현지 전문 벤처 캐피털 및 엑셀러레이터 기관들이 참석한 가운데 총 6개 기업이 발표에 참여하며, 전문가들의 엄격한 평가를 통해 최종 우수기업을 선발하는 형태로 진행된다.

이번 IR 행사의 발표 평가에 참가하는 일본 현지 전문가는“최근 한국 바이오 기술의 비약적인 발전은 전 세계가 인정하는 사실”이라며, “그런 점에서 이번 행사는 참여하는 모든 기업이 한국기업의 기술을 직접 접할 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

허정두 KIT 소장은 “최근 전 세계적으로 글로벌 제약 바이오 시장에서 주목하고 있는 K-바이오 기술의 위상에 힘입어 출연연이 그 기술을 홍보하고 사업화하는 데 앞장서고 있는 사례”라며 “그 시너지 효과로 이번 행사에서도 직접적인 글로벌 사업화 성과 창출이 가능할 것”이라고 말했다.