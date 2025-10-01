구윤철 부총리 “AI 선박·드론은 게임체인저” 300억 실증·세제지원 확대, 5대 완성체 드론 프로젝트 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 선박과 드론 분야를 차세대 ‘AI 대전환’ 선도 프로젝트로 지정하고, 완전자율 기술 확보를 위한 본격 지원에 나섰다. 오는 2030년까지 선원 탑승이 필요 없는 수준의 자율운항 선박을, 2031년까지는 완전 자율비행 드론을 상용화하겠다는 목표다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 1일 경기도 성남시 HD현대 글로벌 R&D센터에서 열린 ‘AI 대전환 릴레이 현장 간담회’에서 “AI 기반 선박·드론 혁신은 기존 산업 생태계를 바꾸는 게임체인저이자 생존을 위한 필수 전략”이라며 “세계 최고 수준의 IT·반도체·조선 역량을 AI와 결합해 글로벌 시장을 선도하겠다”고 강조했다.

이번 간담회는 지난달 로봇·자동차, AI팩토리 간담회에 이어 세 번째로 열린 자리다. 정부 관계자와 함께 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, 아비커스 등 조선·해운 기업과 드론 기업 유비파이, 니어스랩, 파블로항공 등이 참석해 기술개발과 규제개선, 인력양성 방안 등을 논의했다.

정부는 AI 자율운항선박 분야를 ‘국가전략기술’로 지정하고 대규모 실증사업을 추진한다. 현재 레벨2(선원 탑승 기반) 단계인 연안 자율항해 기술을 2030년까지 레벨3(선원 미탑승)로, 대양 항해는 레벨3에서 레벨4(완전자율)로 끌어올리겠다는 목표다.

이를 위해 ‘K-자율운항선박 얼라이언스’를 구성해 조선소·해운사·AI 기업·연구기관을 아우르는 협업 체계를 마련한다. 2026년부터 2029년까지 국비 300억 원을 투입해 국내 연안선박을 대상으로 대규모 실증사업을 벌이고, 실증 과정에서 수집되는 데이터를 공공 데이터셋으로 보급할 예정이다.

자율운항 선박 운항해역도 올해 안에 지정된다. 울산·포항 등 근해를 대상으로 규제특례를 적용해 충돌 회피, 최적 항로 운항 실증을 허용하고, 장기적으로는 국제해사기구(IMO) 표준 제정에도 대응한다. 조세특례제한법 시행령 개정을 통해 R&D·시설투자에 대한 세액 공제(최대 50%) 혜택도 추진된다.

드론 분야는 ‘AI 드론 5대 완성체 프로젝트’가 핵심이다. 정부는 항공, 소방, 농업, 물류, 시설관리 등 5대 분야를 선정해 각 부문 특화 기체를 개발·실증·상용화까지 전 주기를 지원한다.

예컨대 산불 확산·진압 경로를 자동 생성하는 내화·내풍성 드론, 장거리(100km 이상) 물류 배송용 드론, 병해충 자동탐지 및 약제 살포가 가능한 스마트팜형 드론, 노후 건설현장 점검용 드론 등이 개발된다. 현재 임무위임(3단계) 수준인 드론 기술은 2028년 원격감독(4단계)을 거쳐 2031년 완전자율(5단계) 수준으로 끌어올리는 게 목표다.

정부는 이를 위해 자동 자세제어 모터, 초경량 임무형 컴퓨터 등 핵심 부품과 디지털 트윈 맵핑 같은 범용 AI 기술의 상용화도 병행 지원한다. 드론 제조 기반 확충을 위해 ‘드론 AI·SW 기업지원센터’와 ‘스마트 드론팩토리’ 구축 방안도 검토 중이다. 또한 ‘드론산업 얼라이언스’를 중심으로 민관 협력체계를 마련해 업계 의견을 수렴하고 제도 개선을 병행한다.

간담회에서 참석자들은 “AI 기술혁신이 조선·드론 산업의 생존을 위한 필수 전략”이라는 구 부총리 발언에 공감하며, 적극적인 정부 지원을 요청했다. 특히 기술개발 예산 확대, 규제 샌드박스 확대 적용, 인력 양성 등 다각적 지원이 필요하다는 의견이 나왔다.

정부는 제기된 의견을 정책 수립과 제도 개선에 적극 반영한다는 방침이다. 아울러 AI 대전환 선도 프로젝트별 현장 간담회를 계속 열어 현장 의견을 바탕으로 한 맞춤형 지원책을 마련하겠다고 밝혔다