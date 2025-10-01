- 충남 인재혁신 공동추진위원회 출범

이상목 한국생산기술연구원장이 ‘충남 인재육성 공동추진위원회’ 출범식에서 개회사를 하고 있다.[한국생산기술연구원 제공]

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국생산기술연구원과 한국기술교육대학교(이하 한기대)은 1일 천안 오엔시티호텔에서 ‘충남 인재육성 공동추진위원회 출범식 및 포럼’을 개최했다.

지역 기업 수요에 기반 한 인재 육성과 R&D 협력을 위해 마련된 이번 행사에는 이상목 원장, 유길상 한기대 총장, 박종복 충청남도 경제기획관 비롯해 지역 혁신기관 및 산업계 관계자 60여 명이 참석했다.

충남 인재육성 공동추진위원회는 생기원과 한기대가 공동 운영하며, 충청남도, 충남테크노파크, 충남연구원, 충남지역산업진흥원 소속 전문가들이 자문위원으로 참여한다.

반도체, 에너지 및 석유화학, AI 제조 분과를 중심으로 공동 의제를 발굴해 기업이 원하는 인재 육성과 R&D 협력 강화를 위한 혁신 플랫폼 기능을 맡게 된다.

생기원과 한기대는 위원회 운영 결과와 지역 산업 수요를 반영한 공동학과를 신설하고, 현장 맞춤형 커리큘럼을 수립해 ‘기업이 바로 활용하고 싶은 인재’로 육성하는 데 힘을 모으기로 했다.

이를 통해 기업의 혁신 역량 충전과 청년 인재의 지역 정착, 도의 특화산업 발전을 견인한다는 취지다.

충남 인재육성 공동추진 위원회 출범식 및 포럼에서 이상목(왼쪽) 한국생산기술연구원장과 유길상 한국기술교육대 총장이 선언문을 들어보이고 있다.[한국생산기술연구원 제공]

출범식은 이상목 원장의 개회사를 시작으로 유길상 총장의 환영사와 박종복 충청남도 경제기획관의 축사 순으로 진행됐다.

이어진 포럼에서는 반도체, 에너지·석유화학, AI 제조 분과별 주제발표와 토론이 진행됐다.

각 분과 연구책임자를 비롯해 ㈜TSE, 한국타이어, 다쏘시스템코리아 등 산업계 전문가들이 주제 발표를 맡아 분과별 추진 방향을 공유하고, 협력 방안을 논의했다.

이상목 한국생산기술연구원장은 “위원회 출범은 생기원과 한기대의 학연 협력을 넘어, 충남도 및 지역 혁신기관들과 기업·청년·지역을 연결하는 인재 양성 플랫폼을 구축한 것”이라며 “앞으로 지역의 기술 인재 육성 생태계를 설계하고 실행하는 지산학연 협력을 통해 도내 기업 수요에 기반한 인재 육성과 R&D 사업을 확대하겠다”고 밝혔다.


