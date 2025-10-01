금융위·과기부·산업부 공동 주재 국민성장펀드 성공 간담회 개최 30조 이상 인공지능 분야에 투자

정부가 150조원 규모의 국민성장펀드 성공을 위해 금융권, 산업계 전문가와 함께 ‘국민성장펀드 운영위원회(가칭)’를 꾸리기로 했다. 민간과의 소통을 넓혀 업계별, 금융업권별 현장 의견을 적극 반영하겠다는 방침이다. 국민성장펀드 중 30조원 이상을 인공지능(AI) 분야에 투자한다.

금융위원회와 과학기술정보통신부, 산업통상부는 1일 한국산업은행에서 국민성장펀드 성공을 위한 정부·산업계·금융권 합동 간담회를 열었다.

권대영 금융위 부위원장과 류제명 과기부 2차관, 문신학 산업부 차관이 공동 주재한 간담회에는 국내외 주요 금융회사의 투자·기업여신 담당 부행장과 첨단전략산업 기업 관계자 등 70여명이 참여했다.

권 부위원장은 이 자리에서 “국민성장펀드 성공은 어떤 프로젝트를 어떤 방식으로 선정하는지에 달려있다”면서 “개별 투자 건의 발굴부터 프로젝트화까지의 단계별로 시장과 적극 소통하고 민간 전문가와 함께 의사결정하는 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.

정부는 산업은행법에 따라 설치되는 첨단전략산업기금의 기금운용심의회를 민간전문가로 구성하고 실무를 담당하는 산은 내 하위 사무국에도 민간 금융권 경력자의 채용과 파견을 받을 예정이다. 국민성장펀드 운영위는 전문가의 의견이 국민성장펀드에 효과적으로 전달하는 창구 역할을 할 계획이다. 이를 통해 민간 소통·자문구조를 체계화해 나간다는 계획이다.

국민성장펀드의 상징이 될 메가프로젝트에 대해서는 금융지원뿐 아니라 규제·재정·지방자치단체·인력 등 전방위에 걸친 종합 설루션이 제공되도록 산업경쟁력강화관계장관회의, 정책금융지원협의회 등 부처 간 소통을 내실화해 나갈 예정이다.

이날 산업계 참석자들은 대규모로 적극적인 자금지원이 가능한 구조를 만들어야 한다고 제언했다. 정부보증채 기반의 첨단전략산업기금과 재정이 투자 과정에서 발생하는 개별 건 단위의 투자손실을 먼저 분담하고 장기투자가 필요한 기술기업에도 인내자본으로서 적극적인 역할을 해야 한다는 의견이다.

금융권은 국민성장펀드를 중심으로 생산적 금융 대전환에 적극 동참하겠다는 의지를 전하면서 첨단전략산업을 위한 투자 및 신규 대출 프로그램 신설 노력을 소개했다.

김은희 기자