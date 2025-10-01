한국기초과학지원연구원.
▶보직 임명

▷다목적방사광가속기 구축사업단 부단장 전철호

▷다목적방사광가속기 구축사업단 부단장실 건설시설부장 김용규

▷다목적방사광가속기 구축사업단 부단장실 사업운영부 구매·인사실장 여인동

▷다목적방사광가속기 구축사업단 부단장실 건설시설부 건설사업실장 이시헌

▷다목적방사광가속기 구축사업단 부단장실 사업운영부 사업예산실장 박종민


