헤럴드경제가 2025년 제30회 헤럴드보험대상 후보를 공모합니다.

헤럴드보험대상은 1996년 제1회 ‘내경보험대상’으로 시작된 국내 첫 보험전문 시상 제도로 금융권에서 최고의 전통과 권위를 인정받고 있습니다. 특히 올해는 30주년을 맞아 더욱 뜻깊은 시상이 될 것입니다. 올해에도 각계 전문가로 구성된 심사위원들의 공정한 심사로, 보험 본연의 역할과 소비자보호에 충실하고 산업 혁신을 도운 보험사와 보험인들을 격려하고자 합니다. 귀사의 적극적인 참여를 바랍니다.

▶공모대상: 2024년 10월부터 2025년 현재까지 보험산업 경쟁력 제고와 서비스 향상을 위해 앞선 보험사, 보험인, 보험대리점(GA) 등

▶공모부문

-보험대상:금융위원장상·금융감독원장상

-부문대상: 상품혁신 / 자산관리 / 글로벌 / 소비자보호 / AI전환 / 상생금융 / 투자전략/ ESG / 시니어 연금 / 안전선도 / GA / 공로상

▶공모서류: 공적조서, 공적내용 상세자료(정량·정성적 평가자료), 개인 부문 응모자는 명함판 사진 등

▶접수마감: 2025년 10월 15일(심사: 10월 20일)

▶시상식: 2025년 11월 3일 오후 2시 30분(장소 추후 공지)

후원: 금융위원회·금융감독원·생명보험협회·손해보험협회·보험개발원·보험연구원·화재보험협회