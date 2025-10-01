청약통장·거주지 등 무관, 누구나 OK 분양가 5%만으로 계약, 초기 부담 ↓

현대건설이 경기도 의정부시 호원동에 선보이는 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’(투시도)의 계약이 순항을 이어가고 있다.

단지는 호원동 281-21 일원에 위치하며 지하 3층~지상 33층, 39~84㎡(전용면적), 총 1816가구 규모로 조성된다. 이 중 수요자들의 선호도 높은 중·소형 타입의 59·84㎡ 674가구가 일반분양이다.

‘힐스테이트 회룡역파크뷰’ 선착순 계약은 청약통장이 필요하지 않다. 만 19세 이상이면 거주 지역, 주택 소유 여부 등과 관계없이 누구나 계약 가능하다. 유주택자도 계약할 수 있고, 원하는 동·호수를 직접 선택할 수 있다.

아파트 분양 시 계약금은 분양가의 10%로 책정되는 것이 일반적이나, 계약금을 5%로 낮춰 실수요자들의 초기 자금 부담을 덜었다. 1차 계약금은 500만원 정액제를 적용했으며, 나머지 2차 계약금은 30일 내 납부하면 된다. 중도금 60% 전액에 대한 무이자 혜택도 마련했다.

지하철 1호선과 의정부경전철이 지나는 회룡역을 도보로 이용 가능하고, 두 정거장이면 서울(도봉산역) 진입이 가능하다. 수도권 제1순환고속도로와 동부간선도로 등 주요 도로망과도 가깝다. 단지 앞 회룡역에서 한 정거장인 의정부역에는 수도권광역급행철도(GTX)-C노선이 2028년 개통을 목표로 추진 중이다. 호원초, 호원중과 접해 있는 학세권 입지다. 단지 내에는 국공립 어린이집이 들어설 예정이며, 서울 노원 학원가 등도 가깝다.

호원동에서는 처음으로 선보이는 ‘힐스테이트’ 브랜드 아파트다. 피트니스, 골프연습장, 스크린골프장, 작은도서관, 다함께돌봄센터 등 대규모 커뮤니티도 갖추고 있다. 현대건설의 층간소음 저감기술인 ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’ 을 포함해 ‘H 오토존’, ‘H 위드펫’ 등 ‘H 시리즈’도 돋보인다. 이밖에도 아발론교육과 업무협약(MOU)을 체결하고 입주민 대상 영어교육 프로그램 및 교습비 할인을 계획 중이다.

견본주택은 경기도 의정부시 호원동 일대에 위치하며 입주는 2026년 4월 예정이다. 서정은 기자