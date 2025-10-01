대우건설 ‘스마트건설 포럼’ 개최 건설현장 혁신 ‘안전 최우선’ 강조

대우건설은 서울 을지로 본사에서 ‘2025 대우건설 스마트건설 포럼’ 행사를 가졌다고 1일 밝혔다. 지난달 30일 열린 포럼에서는 ‘기술로 미래를 건설합니다’라는 슬로건 아래, 인공지능(AI)와 디지털전환(DX)를 통한 건설 혁신의 미래를 공유했다.

이번 행사에는 김보현 대우건설 대표이사 사장을 비롯해 박명주 국토교통부 기술정책과장, 한국건설기술연구원(KICT), KT, 엔비디아, 큐픽스 등 산·학·연·관 주요 인사 200여 명이 참석해 스마트건설의 미래를 논의했다.

김보현 사장은 “인공지능과 디지털 전환은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아닌 우리 산업의 근간을 바꾸는 거대한 동력”이라며, “대우건설은 Smart, Safe, Sustainable을 핵심 가치로 건설의 새로운 표준을 제시하겠다”고 밝혔다. 특히 “데이터 거버넌스와 보안을 준수하고 모든 기술의 도입이 안전 최우선 원칙 하에서 이뤄지도록 하겠다”고 강조했다.

박명주 기술정책과장은 “건설업은 여전히 산업군 중 사망재해가 가장 많은 분야”라며 “청년 인재들이 다시 건설업에 발을 들이려면 워라밸과 안전이 보장돼야 한다”고 강조했다. 이어 “스마트건설을 통해 안전을 강화하는 동시에 청년들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 산업으로 탈바꿈시키는 것이 정부의 정책 목표”라고 밝혔다.

이날 현장에서는 구체적인 안전관리 기술도 소개됐다. 변우철 KT 본부장은 CCTV와 본사 관제를 연계해 미승인 작업을 차단하는 방식과 AI 기반 ‘게이트키퍼’ 모델을 시연하며 건설 현장 구조 문제의 해결책을 제시했다.

이어 “출입구에서 얼굴·음성을 인식해 미승인 작업자를 차단하고, 다국어 안전 지침을 이어폰으로 즉시 전달할 수 있다”며 “건설업은 매년 수십 건의 중대재해가 발생하는 산업군이다. AI 게이트키퍼를 통해 안전관리의 대전환이 이뤄져야한다”고 강조했다.

진경호 한국건설산업연구원 본부장은 “국내 기업들이 스마트건설을 확대하고 있지만, 기술 사업화와 표준화 부재가 여전히 가장 큰 걸림돌”이라며 “기술을 현장에 정착시키려면 성능 검증 체계와 법적 기반이 반드시 뒷받침돼야 한다”고 지적했다.

세계적 기업들도 안전 해법을 제시했다. 정구형 엔비디아 팀장은 “디지털 트윈 플랫폼을 활용해 실제와 똑같은 가상공간에서 시공을 리허설하면 위험 요소를 사전에 제거할 수 있다”며 “이는 단순히 공정을 효율화하는 것이 아니라 인명을 지키는 기술”이라고 설명했다.

대우건설 주택건축 BIM 팀은 빌딩 정보모델링(BIM) 기반의 안전관리 사례를 공개하기도 했다. BIM은 건축물 생애주기 전반에 걸쳐 정보를 디지털 3D 모델로 통합 관리하는 기술 및 프로세스다. 이는 설계 단계에서부터 가상 시뮬레이션을 반복해 위험 구간을 파악하고, 이를 현장 작업자 교육과 관리에 반영하는 방식이다. 홍성무 팀장은 “실제 현장에서 발생할 수 있는 낙하·추락 사고를 VR로 체험하게 하고, 그 위험을 데이터로 기록해 개선하는 시스템을 구축 중”이라고 밝혔다.

한편 이날 포럼에는 ▷BIM과 AI 융합 ▷데이터 기반 건설 관리 ▷드론·로보틱스 활용 현장 혁신 ▷디지털 트윈 기반 시공 시뮬레이션 등 다양한 주제가 발표됐다. 또한 대우건설이 자체 개발한 바로답AI, Q-Box 등 차세대 스마트건설 플랫폼이 전시돼 참석자들의 많은 관심을 받았다.

이날 연사들은 한목소리로 “스마트건설은 주택 한 채를 더 짓는 문제가 아니라, 사람을 지키는 건설로 산업 패러다임을 바꾸는 것”이라고 강조했다. 정주원 기자