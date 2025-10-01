“한국 항공안전·기술력 인정받아”

우리나라가 캐나다 몬트리올에서 열리고 있는 제42차 국제민간항공기구(ICAO) 총회에서 3년 임기의 이사국에 선출됐다. 국토교통부는 지난달 30일 오후(현지시간) 치러진 선거에서 대한민국이 투표에 참여한 183개 국가 중 총 158표를 획득해 이사국에 당선됐다고 1일 밝혔다.

ICAO는 국제연합(UN) 산하 민간항공전문기구로 193개국으로 구성돼 항공운항, 항공기 기술, 안전, 보안 등의 발달을 장려한다. ICAO 이사회는 국제항공분야의 정책방향과 국제표준 결정, 항공분쟁 조정 등 입법·행정·사법 분야를 아우르는 ICAO의 최고 의사결정 기구로 36개 이사국이 3년 주기로 회원국 투표에 의해 선출된다.

이사국 선거는 파트1(주요 항공국·의석수 11), 파트2(주요 항행시설 기여국·의석수 12), 파트3(지역 대표국·의석수 13)로 구분해 실시되며, 선출 이후에는 파트 구분없이 동일한 권한을 가지고 활동하게 된다. 우리나라는 2001년 파트3에 최초로 선출된 이후 9회 연속 연임에 성공했다.

특히 김윤덕(맨 왼쪽) 국토부 장관은 지난 23일(현지시간) ICAO 본회의 기조연설을 했다. 영국·일본·사우디 등 주요국 장관급 인사와의 면담(사진) 등도 가졌다. 홍승희 기자