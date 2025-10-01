[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 누리집을 통해 ‘2026학년도 공‧사립 중등학교교사, 특수(중등)·전문상담·영양·보건·사서교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획’을 공고했다고 1일 밝혔다.

올해 채용 규모는 총 487명으로, 공립 365명과 사립 122명을 선발한다.

공립은 중등교사, 특수(중등)·전문상담·영양·보건·사서교사 등 28개 과목 365명(장애인 구분모집 31명 포함)으로, 지난해(280명)보다 85명 늘었다.

사립은 43개 법인에서 위탁한 22개 과목 122명을 모집한다.

원서는 오는 13일 오전 9시부터 17일 오후 6시까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수 받는다.

1차 시험은 11월 22일, 2차 시험은 2026년 1월 14일과 1월 20~21일에 실시된다.

최종 합격자는 2026년 2월 5일 경북교육청 누리집을 통해 발표될 예정이다.

응시 자격 등 시험 관련 세부 사항은 경북교육청 누리집 게시판에서 확인할 수 있다.