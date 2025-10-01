[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수기업사랑협의회(회장 한문선 여수상의)는 석유화학산업 위기 극복과 지역경제 활성화를 위한 ‘기업사랑·지역사랑 여수 미래 아이디어 공모전’을 개최한다.

여수의 지속 가능한 발전 전략을 모색하는 이번 공모전은 유화(油化)산업 부활 등의 지역경제 회복을 위한 창의적 아이디어를 발굴하고, 생활 속 불편 해소와 기업‧지역 상생 방안을 시민과 함께 논의하기 위해서이다.

공모 기간은 1일부터 다음 달 30일까지이며 여수시민은 물론 여수가 고향이거나 여수에서 근무 중이면 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▷지역경제 활성화 : 여수국가산단 경쟁력 강화, 신산업 육성, 소상공인·중소기업 지원 아이디어 ▷생활환경 개선 : 교통·안전·환경 분야, 청년·가족·고령층 맞춤형 지원 방안 ▷관광·문화·MICE 발전 : 관광객 유치 확대, 섬·해양·생태 자원 활용 콘텐츠 등 ▷지속가능한 발전 : 친환경·탄소중립 실천, 사회공헌·상생 모델, 지역 브랜딩 전략이다.

자세한 사항은 여수상공회의소 홈페이지나 경영관리팀으로 문의하면 된다.