6개월제 가입 땐 최고 2.7% 제공 달러 정기예금 가입 금리 이벤트도

[헤럴드경제=김은희 기자] SC제일은행은 오는 24일까지 첫 거래 고객이 영업점을 통해 퍼스트정기예금 3개월제에 가입할 경우 연 최고 2.8%의 특별금리를 제공하는 이벤트를 연다고 1일 밝혔다.

동일 상품의 6개월제 가입 땐 2.7%의 최고금리를 준다.

대상은 SC제일은행 영업점을 통해 퍼스트정기예금에 3000만원 이상 10억원 이하로 가입하는 첫 거래 개인 고객이다. 전월 대비 증가 자금에 대해 ▷3개월제 가입 시 최고 2.8% ▷6개월제 가입 시 최고 2.7%의 특별금리를 제공한다. 총 모집한도는 3000억원이다.

SC제일은행은 달러 정기예금(3·6개월제) 가입 고객에게 특별금리를 주는 이벤트도 오는 31일까지 진행한다.

대상은 SC제일은행 영업점에서 1만달러 이상 50만달러 이하로 신규 가입하는 첫 거래 개인 고객이다. 3개월제 최고 3.8%, 6개월제 최고 3.7%의 특별금리를 제공한다. 총 모집한도는 3000만달러다.

영업점에서 달러로 환전해 신규 가입하는 고객에게는 가입 금액에 대해 최대 90% 환율우대(예금 가입 시점의 전신환매도율 기준) 혜택도 제공한다.

배순창 SC제일은행 수신상품부장(이사대우)은 “경쟁력 있는 금리 혜택과 우리만의 전문적인 글로벌 자산관리 서비스를 경험할 특별한 기회가 될 것”이라고 전했다.