美 행정부 상대한 경험 고려한 인사 APEC 한미정상회담 조율과제 앞둬

[헤럴드경제=전현건 기자] 이재명 정부 첫 주미한국대사로 강경화 전 외교부 장관이 1일 공식 임명됐다. 최초 여성 외교부 장관에 이어 첫 여성 주미대사도 맡게 됐다.

외교부는 1일 주미대사에 문재인 정부에서 외교부 장관을 지낸 강경화 미국 아시아소사이어티 회장 겸 최고경영자를 임명했다고 밝혔다.

강 대사는 주유엔대표부 공사와 유엔 사무총장 정책특별보좌관 등으로 일하다 2017년 6월 문재인 정부의 첫 외교부 장관으로 발탁돼 2018∼2019년 북미 간 대화 국면에서 한국 외교를 총괄하고 2021년 2월 퇴임했다.

70년 외교부 역사상 비 외무고시 출신이자 최초의 여성 장관이었다.

북미 간 대화 재개 가능성이 제기되는 상황에서 한미 간 대북 정책 등에 있어 긴밀한 조율을 책임질 적임자라는 평가다.

강 대사는 이화여고와 연세대를 졸업한 뒤 미국 매사추세츠대 대학원에서 커뮤니케이션 전공으로 박사 학위를 받았다.

국회의장 국제비서관, 세종대 조교수를 거쳐 1999년 외교통상부 장관보좌관으로 특채됐다.

이후 코피 아난 유엔 사무총장 재직 말기인 2006년 유엔 인권고등판무관실(OHCHR) 부판무관이 됐고, 2011년 유엔 인권최고대표사무소 부대표로 활동하며 다자외교 전문가로 경력을 쌓았다.

초대 주미대사로 강 대사가 임명된 것을 놓고 트럼프 미국 행정부를 상대한 경험을 고려한 인사라는 분석이 나온다.

강 신임 대사에 당장 닥친 과제는 오는 31일부터 이틀간 경주에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한과 한미정상회담을 조율하는 것이다.

한미 간 관세협상, 동맹 현대화, 원자력협정 개정 논의 등 산적한 현안에 대해서도 한국 이익을 지키는 방향으로 미측과 최전선에서 협의해야 한다.