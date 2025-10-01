11월 전후 주요 그룹 대규모 인사 삼성, 컨트롤타워 재건·실적 부진 사업부 개편 주목 SK, 부회장 승진자 배출·SKT 대표 거취 최대 관심 현대차는 글로벌 인재 수혈, LG는 승진 최소화 전망 포스코 안전 기조 강화, 한화는 소폭 임원 인사 관측 HD현대 통합법인 대표 인사, 권오갑 회장 연임 관심

[헤럴드경제=고은결·김현일·김성우 기자] 이달 말부터 내달 초까지 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 끝나면, 11월을 전후해 주요 그룹의 인사가 줄줄이 이어질 전망이다. 통상 연말에 몰리던 인사가 앞당겨진 것은 그만큼 대외 환경이 녹록지 않다는 방증이다. 관세 문제부터 중국의 공세, 세계 경기 둔화가 겹치며 글로벌 경영 환경은 안갯속이다. 각 그룹은 핵심 사업 부진 타개, 글로벌 공급망 재편 등에 맞설 체질 개선도 시급하다. 포스트 APEC 인사가 그룹별 생존 전략을 드러내는 분수령이 될 것으로 예상되는 이유다.

1일 재계에 따르면 삼성전자는 오는 11월 사장단 정기인사를 단행할 전망이다. 지난 7월 이재용 회장이 10년 만에 사법리스크에서 완전히 벗어난 뒤 첫 인사로, ‘뉴 삼성’을 위한 조직 개편이 예상된다. 최대 관심사는 2017년 해체된 미래전략실을 대신할 컨트롤타워 재건 여부다. 컨트롤타워는 그룹 차원의 미래 먹거리 발굴과 인수합병(M&A), 계열사 간 조율을 맡아온 만큼 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

실적 부진 사업부 개편 가능성도 거론된다. 삼성글로벌리서치 경영진단실은 올 1월 시스템LSI 사업부, 9월에는 영상디스플레이(VD)사업부에 대한 경영진단에 착수했다. 업계에서는 시스템LSI사업부의 SoC사업팀을 모바일경험(MX) 사업부에 편입하거나, 사업부 자체를 파운드리사업부와 통합하는 방안이 거론된다. 중국 TV업체 공세로 고전하는 VD사업부는 전략 조정과 수장 교체 가능성이 있다. 디바이스경험(DX)부문장은 노태문 사장이 8개월 만에 직무대행 체제를 끝내고 공식 선임되는 것이 유력하다. 대표이사 선임도 예상돼, 전영현 DS(디바이스솔루션)부문장과 함께 2인 대표이사 체제가 복원될 수 있다. MX사업부장 자리는 최원준 MX사업부 개발실장 겸 글로벌운영팀장(사장)이 이어받을 가능성이 높다. MX사업부로서는 2020년 이후 6년 만에 새 수장을 맞는 셈이다.

SK그룹은 내달 3~4일 서울 강남 코엑스에서 ‘SK 인공지능(AI) 서밋 2025’를 연 뒤, 내년도 사업계획을 논의하는 CEO(최고경영자) 세미나를 개최한다. 통상 10월 중순 이후 열렸지만, 올해는 국감 이후 APEC 정상회의(10월 27일~11월 1일) 등 행사 일정으로 늦춰졌다. 일각에선 SK그룹의 사장단 인사가 CEO 세미나 이전 조기 단행될 수 있다는 관측도 나온다. 더 앞당겨 10월 인사 가능성도 거론되지만, 최태원 SK 회장이 2025 APEC CEO 서밋 의장을 맡고 SK가 ‘퓨처테크포럼’ 등 부대행사를 여는 등 대외 일정이 빼곡해 현실화 가능성은 낮다는 분석이다.

최대 관심은 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장의 부회장 승진 여부와, 유심 해킹 사태를 겪은 SK텔레콤 대표이사 거취다. SK는 2022년부터 부회장 승진자가 전무한 상황이다. 현재 부회장은 장동현 SK에코플랜트 대표이사가 유일하다. 재계에서는 곽 사장이 AI 메모리 호황을 주도했고, 1965년생으로 60대에 접어든 만큼 승진이 자연스럽다는 평가와 함께, 반도체 외 배터리·정유화학 등 그룹 주력 부문이 부진해 승진 축포를 쏘기 힘들다는 시각이 병존한다. 임기가 2027년 3월까지인 유영상 SK텔레콤 대표의 경우 유심 해킹 사태 책임론이 있지만 전면에서 수습에 나섰고, 대표 직속으로 출범한 AI 사내회사(CIC)를 이끌며 성과를 낸 바 있어 인사를 예측하기가 어렵다는 관측이다.

현대자동차그룹은 12월 중 인사를 단행하며, 글로벌 인재 수혈 기조를 이어갈 전망이다. 지난해 인사에서 글로벌 경영 전면에 나선 호세 무뇨스 CEO와 성 김(전 주한미국대사)을 포함해 외부 글로벌 인재를 대거 수혈하며 사업 건전화와 글로벌 전략 강화에 방점을 찍었다. 최근 미·중 관세 갈등 등 통상 리스크가 그룹 전반에 부담으로 작용하는 만큼, 올해도 해외 시장 이해도가 높은 외부 인재 발탁, 글로벌 조직 간 협업 강화, 본사와 해외 법인 간 교류 확대 등이 인사의 주요 키워드가 될 것이란 관측이 나온다.

LG그룹은 오는 11월 말 인사가 예상되는데, 이르면 10월 말이나 11월 초로 앞당겨질 수 있다. 이미 LG생활건강은 실적 부진으로 CEO를 예년보다 두 달 일찍 교체했다. 가전·TV·석유화학·배터리 등 전반적인 실적 하락을 감안할 때, 이번 인사는 ‘AI 대전환’과 ‘승진 최소화’에 방점이 찍힐 것으로 보인다. 구광모 회장은 최근 사장단 회의에서 중국의 추격에 위기감을 드러내며 AI 대전환(AX) 전략 실행을 주문했다. 매년 인사 때마다 거론됐던 조주완 LG전자 사장과 정철동 LG디스플레이 사장의 부회장 승진 여부도 관심사다. 지난해 11월 LG전자의 4대 사업본부가 대대적으로 개편됐지만 부회장 승진 인사는 없었다. 적자 폭을 크게 줄인 LG디스플레이도 정철동 사장의 승진은 미뤄졌다. 구 회장이 사업 구조조정에 주력하는 만큼, 연말 인사에서 변화는 있더라도 승진 폭은 제한적일 것이란 전망이 나온다.

포스코그룹 인사의 핵심은 ‘안전’이다. 잇단 산업재해로 사회적 비판이 커지자 그룹은 안전을 최우선 가치로 선언했다. 안전 전문 인력 보강, 안전 관련 조직 위상 강화, 현장 중심 리더십 전진 배치 등이 필요하다. 지난 여름 발생한 안전 이슈 당시, 송치영 포스코아이앤씨 대표가 겸임하던 포스코홀딩스 그룹안전특별진단TF 팀장직 후임 인선이 필요하다는 이야기도 흘러나왔다. 결국 송 대표가 기존 자리를 겸임하는 방식으로 직을 이어가게 됐지만, 내년도 인사에서는 핵심 안전 직책의 재정비가 이뤄질 것이란 전망이 나온다. 철강업계 관계자는 “안전 성과를 책임질 인물을 전면에 세우는 방향으로 인사가 전개될 것”이라고 말했다.

한화그룹은 올해 남은 기간에는 추가적인 사장단 인사 없이, 소폭 임원 인사만 예상된다. 한화는 이미 지난해 8월 그룹의 핵심인 방산·조선·에너지 계열사 CEO를 교체한 바 있다. 올해 8월 말에도 한화오션 출신 임원들을 전진 배치하며 ㈜한화 글로벌, 한화엔진, 한화파워시스템, 한화호텔앤드리조트 등 4개 계열사에서 대표이사 5명을 새로 내정했다. 한화의 경우 통상 연말 정기 인사에 집중하는 다른 대기업들과 달리, 최근 5년여 전부터는 매년 인사 시기를 조금씩 앞당겨 수시 인사 기조를 보이고 있다.

조선·전력기기 등 주요 계열사가 호황을 이어간 HD현대그룹의 인사도 재계의 화두다. HD현대그룹은 통상 11월 중 사장단 인사 및 후속 그룹 임원 인사를 단행해왔지만, 올해는 사업 재편이 이어지는 만큼 시기가 앞당겨질 수 있다는 관측이다. 12월에는 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병 법인이 출범하고, 내에는년 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 통합 법인이 출범을 앞두고 있다. 특히 그룹의 핵심인 HD현대중공업은 이상균·노진율 각자 대표이사 체제여서 김형관 HD현대미포 사장의 거취에 이목이 쏠린다. 또 다른 관전 포인트는 그룹 역사의 산 증인이자 ‘샐러리맨 신화’를 쓴 권오갑 HD현대 회장의 거취다. 권 회장의 사내이사 임기는 2026년 3월 말까지지만, 연말 인사 과정에서 연임 추천 여부가 함께 논의될 가능성이 제기된다. 만약 권 회장이 경영 일선에서 물러난다면 이는 정기선 HD현대 수석부회장의 경영 승계가 사실상 마무리되는 신호로 받아들여질 수 있다.

이밖에 올해 전선·전력기기 사업이 선전한 LS그룹도 11월 중 임원 인사를 확정할 전망이다. LS그룹은 지난 2021년 연말 인사에서 구자은 회장을 선임하며 ㈜LS를 비롯해 LS전선과 LS엠트론 등 총 9개 계열사의 수장을 대거 교체했는데, 이후에는 조직 안정화를 이어왔다. 지난해 말에도 다수 CEO를 유임시켰다. 무엇보다 주요 계열사 대표이사들이 오너가인데다, 사업이 전반적으로 호조를 보여 “달리는 말은 기수를 바꾸지 않는다”는 취지로 올해 인사 폭도 크지 않을 것으로 예상된다.