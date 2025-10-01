440㎞ 해저케이블 투입되는 프로젝트 2030년 준공 위해 내년 상반기 발주 필요 LS마린솔루션 HVDC 케이블 시공 경험 보유

[헤럴드경제=한영대 기자] 기후에너지환경부가 1일 공식 출범하면서 서해안 에너지 고속도로 사업 추진에 한층 속도가 붙을 것으로 예상된다. 이에 따라 국내에서 유일하게 해저 초고압직류송전(HVDC) 케이블 시공 경험을 보유한 LS마린솔루션이 상당한 수혜를 입을 전망이다.

기후에너지환경부는 기후정책 총괄과 탄소중립 이행을 통한 ‘탈탄소 녹색문명 전환’을 비전으로 선포했다. 아울러 에너지 고속도로 조기 건설을 핵심 공약으로 제시했다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 “에너지 고속도로를 조기에 건설해 탄소중립 녹색 산업이 신성장 동력으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

서해안 에너지 고속도로는 총 440㎞의 해저케이블이 투입되는 초대형 프로젝트이다. 전북 새만금에서 경기도 화성까지 약 220㎞ 구간에 해저케이블 왕복 2회선을 설치해 총 2GW(기가와트)급 전력망을 구축하는 사업이다. 정부가 밝힌 완공 시점인 2030년까지 프로젝트가 완료되기 위해선 내년 상반기 발주가 반드시 필요하다고 업계는 분석하고 있다.

서해안 에너지 고속도로 구축에 필요한 HVDC 해저케이블은 한 가닥을 최소 50㎞ 이상 단일 길이로 제작해야 한다. 해상·해저라는 특수한 환경에서 포설·접속 공정을 수행해야 하는 만큼 공사 난도는 매우 높다. 이 때문에 제작과 시공에 투입되는 기간이 길어질 수밖에 없어 조기 발주 필요성이 더욱 커지고 있다.

이 같은 상황에서 국내에서 유일하게 해저 HVDC 케이블 시공 경험을 동시에 갖춘 LS마린솔루션이 시장에서 주목을 받고 있다. 바다에 HVDC를 매설하기 위해선 전용 포설선이 필요하다. 이에 정부 사업을 맡기 위해선 사업자가 우선 포설선을 보유해야 하고, 또 포설 경험(트렉레코드)을 갖춰야 한다. 2개 요건을 갖춘 사업자는 국내에선 LS마린솔루션이 유일하다.

LS마린솔루션은 ▷통신케이블 포설선 세계로호 ▷다목적 매설선 미래로호 ▷해저 전력 케이블 포설선 GL2030 등을 보유하고 있다. 지난 3월엔 GL2030 적재 용량을 기존 4000톤에서 국내 최대인 7000톤급으로 확대했다. 이번 개조로 1회 출항 시 작업 기간이 기존 2주에서 최대 1개월로 연장됐다.

트렉레코드도 매년 강화하고 있다. 올 2월엔 96㎿(메가와트) 규모 전남해상풍력 1단지 시공 프로젝트를 완료했다. 더불어 현재 안마(532㎿), 태안(500㎿) 등 서해안 대형 해상풍력 프로젝트의 우선협상 대상자로 선정돼 본 계약 체결을 앞두고 있다.

올해 하반기부터 글로벌 사업도 본격화하고 있다. 마이크로소프트, 아마존웹서비스 등 글로벌 빅테크와 함께 참여하는 JAKO 프로젝트는 올 하반기 착공해 2027년 완공 예정이다. LS마린솔루션은 부산~후쿠오카를 잇는 약 230㎞ 해저 광케이블 시공을 맡게 된다. 대만 TPC 해상풍력 2단지 사업의 해저케이블 매설도 진행 중이다. 이 계약은 국내 해저 시공사 최초의 해외 전력망 수주 사례다.

수주 잔고도 빠르게 늘어나고 있다. LS마린솔루션은 2024년 연간 매출(1303억 원)의 5배가 넘는 약 7200억원의 수주잔고를 확보했다. 이는 향후 약 5년 치 매출을 이미 미리 확보한 수준이다. 업계 관계자는 “작년 매출의 5배 이상에 해당하는 수주잔고는 실적 가시성을 뒷받침하는 강력한 지표”라며 “내년 초 서해안 HVDC 사업자 선정이 현실화될 경우 성장세는 한 단계 더 가속화될 것”이라고 전망했다.