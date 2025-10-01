“국정자원 화재 끌어다 붙여 국민불안 선동” “전산망 문제와 출입국 심사는 별개의 문제” “지금 시급한 건 내수 살리기·관광산업 회복” “국군창설 77주년, 우리군의 뿌리는 독립군” “정치군인 심판해 군 전체 명예 회복시킬 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 1일 “중국인 단체 관광객의 무비자 입국을 막아야 한다는 터무니없는 주장이 제기되고 있다”고 비판했다.

김 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국가정보자원 관련 화재를 억지로 끌어다 붙이며 국민 불안을 선동하고 있다”며 “그러나 전산망 문제와 출입국 심사는 전혀 별개의 문제”라며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “사실과 다른 억지 주장일 뿐만 아니라 특정 국가의 국민을 겨냥하는 건 위험한 외국인 혐오”라며 “지금 시급한 건 내수 살리기와 관광산업 회복”이라고 목소리를 높였다.

그는 “부산과 대구를 포함한 전국 곳곳에서 수개월 전부터 중국 단체 관광객 특수를 위해 철저히 준비해 왔다”며 “이런 상황에서 혐오와 불안 조장은 지역의 노력을 짓밟고 경제와 국익을 정면으로 해친다. 민주당은 혐오와 불안을 조장하는 정치를 단호히 반대한다”고 강조했다.

또 “위기를 넘어 민생경제를 지키고 국익을 위한 길에 앞장서겠다”며 “우리가 외국인을 혐오하면 우리가 외국에 나갔을 때 그들로부터 혐오를 받게 된다는 사실을 잊지 마시길 바란다”고 했다.

김 원내대표는 국군 창설 77주년을 언급하며 발언을 이어갔다. 그는 “조국 수호의 최전선에서 묵묵히 임무를 수행하고 계시는 45만 국군 장병 여러분께 깊은 감사와 격려 인사드린다”고 말했다.

이어 “우리 국군의 뿌리는 바로 독립군”이라며 “조국을 위해 목숨을 바친 독립투사들의 정신이 오늘의 국군을 만들었다”고 언급했다.

그러면서도 “그러나 우리 군의 역사에는 결코 잊어선 안 될 아픈 기억들도 있다”며 “일부 정치군인들의 사리사욕과 그릇된 행동 때문에 계엄과 내란이라는 치욕적인 사건이 발생한 것도 엄연한 사실”이라고 지적했다.

김 원내대표는 “한 줌도 안 되는 정치군인들의 책임을 단호히 묻고 심판함으로써 군 전체의 명예를 회복시키겠다”고 강조했다.

김 원내대표는 “국군 장병 여러분의 헌신과 노고를 결코 잊지 않는다”며 “국민의 안전과 국가안보를 지키기 위해 헌신하는 여러분의 노력이 대한민국의 미래를 지탱하고 있다. 독립군 정신을 이어가는 우리 국군의 헌신을 되새기며 그 정신이 현재와 미래로 이어질 수 있도록 함께하겠다”고 했다.