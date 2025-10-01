742억원에 처분 그룹 포트폴리오 리밸런싱 차원 “핵심 사업 집중 및 성장 동력 발굴”

[헤럴드경제=한영대 기자] SK디스커버리는 지난달 30일 이사회를 열고 회사가 보유한 자회사 SK디앤디 주식 582만1751주를 한앤컴퍼니에 매각키로 했다고 1일 밝혔다.

이는 SK디스커버리가 보유한 지분 전량 (31.3%)에 해당한다. 처분 금액은 742억원이다.

이번 매각은 그룹 차원의 포트폴리오 리밸런싱 전략에 따른 것이다. SK디스커버리는 이번 매각으로 그린소재, 에너지 및 바이오 등 핵심 사업에 집중하는 동시에 새로운 성장 동력을 확보한다는 계획이다.

SK디앤디는 SK디스커버리 산하 부동산 개발·운영 전문 기업이다. 2021년 SK가스 보유 지분 전량을 SK디스커버리가 매입한 이후 한앤컴퍼니와 각각 31.3%의 지분을 보유한 공동 경영 체제로 운영돼 왔다.

SK디스커버리는 매각 이후에도 사업 파트너로서 SK디앤디와의 협업은 지속해 나간다는 방침이다. SK디스커버리 관계자는 “이번 거래는 SK디스커버리의 포트폴리오 경쟁력을 높이고 미래를 준비하기 위한 과정“이라며 “주주가치 제고와 새로운 성장동력 확보를 위한 다양한 방안에 대한 검토를 지속해 주주를 비롯한 이해관계자의 기대에 부응하는 성장스토리를 완성해 나가겠다”고 덧붙였다.