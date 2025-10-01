북남고속철도 등 우리 기업 진출 발판 마련

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 지난달 30일 베트남 호찌민에서 베트남 도시철도 건설을 위한 법 체계 수립을 위한 경제발전경험공유사업(KSP) 최종 보고회를 열었다고 1일 밝혔다.

베트남 철도 KSP는 수은과 호찌민시 도시철도관리위원회가 추진하는 양자협력 사업이다.

최종 보고회에서는 사업수행기관인 한국철도공사 컨소시엄이 지난 9개월간 진행한 KSP 과업의 연구 성과를 발표했으며 도시철도 법령·제도 개선을 위한 최종 제언을 제시했다.

컨소시엄은 정책 제언으로 ▷도시철도 규정·기준의 명시적 제도화 ▷타 예산과 도시철도 건설재원의 연계 활용 ▷시공·감리·운영 등 철도 부문 이해관계자의 역할·책임 재설계 등을 제시했다. 또한 제언 사항이 호찌민시가 계획하고 있는 도시철도 10개 노선에 반영될 수 있도록 베트남 유관기관과 협의했다.

보고회에는 부이 아인 후안 도시철도관리위원회 부위원장을 비롯해 호찌민시 인민위원회, 재정국, 건설국 관계자를 비롯한 양국의 정부·공공기관·학계·기업 관계자 등 50여명이 참석했다.

수은 관계자는 “베트남 북남고속철도 등 후속사업 진출의 발판을 마련할 것으로 기대한다”며 “양국은 이번 성과를 토대로 향후 베트남 교통 인프라 분야의 파트너십을 심화해 나갈 예정”이라고 전했다.