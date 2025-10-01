[헤럴드경제=홍승희 기자] 우리나라가 캐나다 몬트리올에서 열리고 있는 제42차 국제민간항공기구(ICAO) 총회에서 3년 임기의 이사국에 선출됐다.

국토교통부는 지난 30일 오후 2시(현지시간)에 치러진 선거에서 대한민국이 투표에 참여한 183개 국가 중 총 158표를 획득해 이사국에 당선됐다고 1일 밝혔다.

ICAO는 국제연합(UN) 산하 민간항공전문기구로 193개국으로 구성돼 항공운항, 항공기 기술, 안전, 보안 등의 발달을 장려한다. ICAO 이사회는 국제항공분야의 정책방향과 국제표준 결정, 항공분쟁 조정 등 입법·행정·사법 분야를 아우르는 ICAO의 최고 의사결정 기구로 36개 이사국이 3년 주기로 회원국 투표에 의해 선출된다.

이사국 선거는 파트1(주요 항공국, 의석수 11), 파트2(주요 항행시설 기여국, 의석수 12), 파트3(지역 대표국, 의석수 13)로 구분해 실시되며, 선출 이후에는 파트 구분없이 동일한 권한을 가지고 활동하게 된다.

우리나라는 2001년 파트3에 최초로 선출된 이후 9회 연속 연임에 성공, 향후 국제항공 무대에서의 입지를 더욱 굳히게 됐다.

국제 항공사회 내 경쟁 구도가 심화되면서 국토부 장관을 수석대표로 한 민·관 합동 대표단은 우리나라의 이사국 재선출을 위해 마지막 순간까지 지지교섭 활동을 수행했다.

특히 김윤덕 국토부 장관은 지난 23일(현지시간) ICAO 본회의 기조연설을 통해 미래항공의 번영을 위한 네 가지 방안을 국제사회에 제안했으며, 영국·일본·사우디 등 주요국 장관급 인사와의 면담 등을 통해 우리나라에 대한 지지와 협력을 요청했다.

우리나라는 이번 이사국 9연임을 계기로 국제항공사회에서의 위상과 영향력을 더욱 강화하기 위해 노력해 나갈 예정이다. 앞으로 개도국 등을 대상으로 진행되고 있는 항공종사자 전문교육 과정을 확대하고, 탈탄소화를 위한 국제사회의 노력에도 동참한다. 항공안전 관련 ICAO 정책을 적극 이행해 우리나라 항공안전을 세계적 수준으로 발전시켜 나갈 계획이다.

아울러 이사국 수가 36개국에서 40개국으로 확대되는 시기에 맞춰 우리나라 항공의 글로벌 위상에 맞게 현재 파트3에서 파트2로 상향하기 위해서도 역량을 집중할 예정이다.

현지에서 파트3 선거에 직접 참여한 강희업 국토부 제2차관은 “ICAO 이사국 9연임을 위해 최선의 노력을 다해준 대한민국 대표단과 성원해 주신 국민 여러분께 감사드린다”며 “국토교통부는 이번 선거 결과에만 만족하지 않고 향후에도 우리나라 항공안전과 항공운송 산업발전, 이용객 서비스 강화 등을 추진해 대한민국 항공의 역량강화를 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.