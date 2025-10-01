외국인 10조 산 일본 부동산, 나도 살까? [김용남 X 머니페스타]

[헤럴드경제=신혜원 기자] 일본 부동산 투자, 국내에 거주하는 내국인들에게는 다소 낯선 재테크 분야일 수 있는데요. 그러나 이미 전 세계 자산가들의 시선은 일본 부동산 시장으로 향하고 있습니다.

일본의 수도인 도쿄에는 서울의 강남3구(강남·서초·송파구)와 같은 ‘중심5구’가 있다고 하는데요. 어떤 지역에 어느정도 자금을 갖고 투자하면 좋을까요? 또, 수익률은 몇 퍼센트일까요?

10월 16~17일 코엑스에서 개최되는 헤럴드 머니페스타 2025 연사로 나서는 김용남 글로벌PMC 대표에게 미리 들어봤습니다.

김 대표는 헤럴드 머니페스타 첫째 날 오후 ‘왜 전 세계 부자는 도쿄로 몰릴까’라는 주제로 강연합니다.

해외 부동산 투자자문 전문기업 글로벌PMC를 이끄는 김 대표가 전한 일본 부동산 투자 전략에는 <일본 부동산, 미국보다 낫다고?>, <일본 부동산 투자, 주거용 vs 상업용>, <외국인 투자자 체크리스트 이것!> 등 해외 부동산에 관심있는 개인투자자라면 누구나 궁금할 이야기가 담겨 있습니다.

김 대표가 말하는 일본 부동산의 투자가치, 영상에서 자세히 확인하실 수 있습니다.

헤럴드 머니페스타 2025

▶주관 : 헤럴드경제

▶일시 : 2025년 10월 16일(목)~17일(금) 오전 10:00~18:00

▶장소 : 서울코엑스 그랜드볼룸(1F)

▶주제 : 부의 세계로 가는 지름길/Wealth Navigation