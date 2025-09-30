지역 전통시장 살리고, 소외계층 지원…울진지역아동센터에 생활물품 전달

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립 울진 해양과학관(관장 김외철)이 추석을 맞아 30일 ‘사랑의 장보기’ 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 지역 전통시장 활성화와 소외계층 지원을 동시에 목표로 마련됐다.

과학관은 온누리상품권을 활용해 지역 전통시장에서 생활필수품 등을 구입했으며, 이날 구매한 물품은 울진지역아동센터(센터장 임순남)에 기부됐다.

이를 통해 지역사회와의 유대감을 강화하고, 공공기관으로서 사회적 책임을 다하는 계기를 마련했다.

과학관 측은 매년 명절마다 장보기 캠페인을 이어오고 있으며, 앞으로도 지역사회와 소외계층을 지원하는 사회공헌 활동을 확대하고 다양한 프로그램을 지속할 계획이라고 밝혔다.

임순남 울진지역아동센터장은 “지역 아동들에게 희망과 따뜻함을 전달하는 소중한 시간이었다”며, “앞으로도 지역사회가 함께 아이들을 돌볼 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김외철 관장은 “이번 캠페인이 지역 전통시장과 소외계층이 함께 따뜻한 명절을 보내는 데 작은 도움이 되길 바란다”며, “앞으로도 과학관은 지역과 상생·협력하는 기관으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.