위성락 “감정 위주로 문제 다뤄선 안 돼” 트럼프 ‘선불 발언’엔 “진의 확신 못 해”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 29일 더불어민주당 등 여권 일각에서 나오는 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 강경 발언 등을 두고 “지금 미국과의 협상은 상당히 첨예하게 진행되고 있기에 가용한 여러 카드를 운용하더라도 ‘오버 플레이’(과도한 행동) 하지 않아야 한다”고 우려했다.

위 실장은 이날 오후 서울 용산 대통령실 브리핑에서 관련 질문에 “정치권과 민간단체 등의 의견이 있을 수 있지만, 협상의 지렛대가 된다고 꼭 생각하지는 않는다”며 이같이 말했다.

위 실장은 이어 이달 초 벌어진 한국인 근로자 구금 사태를 언급하며 “국민감정도 있고, (이에 따라) 여러 주문도 나오고 있지만 감정 위주로 문제를 다뤄나가선 안 된다”며 “새로운 비자 카테고리를 만드는 것이 정부 입장이라면, 그 이상으로 타깃(목표)을 높게 잡는 등 오버 플레이를 하지 않는 게 중요하다”고 조심스러운 입장을 취했다.

트럼프 대통령이 우리나라가 약속한 대미 투자 3500억달러에 대해 ‘선불’(up front)이라고 발언한 것과 관련해선 “(그 진의를) 지금으로선 확신하지 못하겠다”고 분석하기도 했다.

위 실장은 “(언론에선) 어떤 코멘트가 나오면 이를 시계열적으로 늘어놓고 서로 상관관계가 있을 것이라고 분석하는 경향이 있지만 현실 세계에서는 상관관계가 없을 수도 있다”고 했다. 이어 “트럼프 대통령이 한 말이 우리 정부가 발신한 메시지를 다 소화하고 (우리 정부의 입장을) 다 알고서 나온 말인지, 그렇지 않고 나온 말인지 확신할 수 없다”며 “(미국 정부의) 기본적인 입장을 얘기한 것으로 추정한다”고 설명했다. 유엔 총회에서 이 대통령이 스콧 베선트 재무 장관을 만나 설득에 나선 것을 보고받고 한 발언인지, 아닌지 파악이 어렵다는 취지다.

하워드 러트닉 미국 상무장관이 3500억달러의 투자 규모를 늘리려 한다는 월스트리트저널 보도와 관련해서도 “(진의를) 확실하게 모르겠다”며 “어찌 됐든 우리 입장에서 3500억 달러를 현금으로는 내는 것은 가능한 일이 아니다”라고 기존 입장을 재확인했다.