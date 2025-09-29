은행장 간담회 후 취재진과 질의응답 “부동산 시장, 필요 시 언제든 대응”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장은 29일 생산적 금융이 은행권에 과도한 부담을 지우는 것이 아니냐는 지적에 대해 “시장 친화적 방식으로 유인하는 구조로 가는 것이지, 전혀 가지 않는 것을 가라고 강제하는 것이 아니다”라고 말했다.

이 위원장은 이날 서울 중구 은행연합회에서 20개 은행 은행장과의 첫 간담회를 마친 뒤 기자들과 만나 “은행권은 사회적 책임 관점에서 다양한 사업을 펼쳐왔고 시대 상황에 따라 어느 쪽으로 재조정하고 강조할지 고민하고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “자본규제 합리화를 통해 은행권에 여력이 생기니 이를 생산적 금융으로 보내라는 것”이라며 “시장이 그쪽으로 가려고 하는 데 장애 요소가 무엇인지, 시장을 더 촉진하는 방법이 무엇인지를 (논의)하는 것이지, 무리하게 일방적으로 어디로 가라는 것은 아니다”라고 거듭 강조했다.

특히 배드뱅크와 관련해 이 위원장은 “상환능력을 상실한 분의 재기를 도와주는 게 이들이 경제에 복귀하면서 우리 사회가 제대로 선순환하는 과정이 될 수 있지 않냐”면서 “은행장들도 필요성에 동의했고 배드뱅크 재원을 모으는 데 적극 참여하겠다고 했다”고 전했다.

이 위원장은 이 자리에서 오는 10월 1일 배드뱅크 출범식을 개최할 예정이라고 예고하기도 했다. 배드뱅크 재원 마련 규모를 포함한 구체적인 운영 방안은 이때 공유될 전망이다.

그는 이날 우리금융그룹이 발표한 80조원 규모의 미래동반성장 프로젝트에 대해 평가하며 “정부가 정책 방향을 뚜렷하게 빨리 제출하고 은행도 그에 맞춰 어떻게 설계해야 하는지 나름대로 (계획을) 만들어 가는 것이 정부의 역할과 실제 시장이 같이 가는 하나의 예가 될 것”이라고 언급했다.

이 위원장은 가계부채 안정화와 관련해 필요하면 언제든 대응 방안을 마련하겠다는 뜻도 밝혔다.

그는 “부동산 시장과 가계부채 추이 등을 관계 부처와 계속 보고 필요할 경우 언제든지 대응방안을 마련해야 하고 준비 중”이라고 했다.

석유화학 산업 재편과 관련한 금융 지원에 대해서는 “결국 제일 중요한 것은 기업이 다시 생존하고 경쟁력을 가지고 살아나가야 하기 때문에 타당성이 있는 사업 재편 계획을 만들 수 있느냐”라며 “이를 전제로 금융기관이 지원할 수 있는 원칙은 계속 유효하고 앞으로도 변함없을 것”이라고 했다.

이날 금융행정·감독 관련 쇄신 언급과 관련해 후속 인사나 조직개편 가능성에 대해선 “시기나 내용이 결정되면 말할 것”이라고 말을 아꼈다.

다만 “그간 놓친 부분이 없는지, 미흡한 것은 없는지 우리 스스로를 되돌아보면서 더 단단해지고 국민의 전폭적인 지지를 받는 조직·기관으로 탈바꿈할 것”이라며 “금융감독원장과도 어떻게 바뀌어야 할지, 과감하게 쇄신해보자고 방향을 공유했다”고 전했다.

이 위원장은 이날 오전 정부서울청사에서 이찬진 금감원장과 긴급 회동을 하고 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다는 데 뜻을 모았다.

향후 금감원의 공공기관 지정 가능성과 관련해선 “방향성 자체는 금융 행정과 감독에 있어 투명성과 공정성을 높여가는 것이고 구체적으로 어떤 방법이나 내용으로 이를 충족 실현화할 것이냐는 구체화 과정에서 만들어 나가야 한다”고 했다.

이날 간담회에서는 지역 경제 활성화 방안 등에 대해서도 논의했다고 이 위원장은 전했다. 그는 “지방은행의 경우 결국 지역의 경제가 기반이 되는데 인구가 줄고 산업 기반이 약화하다 보니 지방은행도 같이 위축되는 부분에 대해 많이 말했다”면서 “국민성장펀드 150조원 중 40%인 60조원을 지역경제 활성화에 투여하겠다고 했는데 그런 부분에 (은행이) 기대를 갖고 있다”고 설명했다.

이어 “국민성장펀드가 미래성장동력 발굴뿐 아니라 지역균형에서도 새로운 전기를 마련할 수 있는 중요한 툴이 되지 않을까”라며 “그런 부분을 더 정교하게 발전시켜 나가야 한다”고 덧붙였다.