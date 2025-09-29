성추행 무혐의 처분 내렸지만 검찰 보완수사 요구에 재수사

[헤럴드경제=홍태화 기자] 경찰이 학생 성추행 의혹을 받은 전 서울여대 교수에 무혐의 처분을 내리자 검찰이 보완 수사를 요구한 것으로 나타났다.

서울 노원경찰서는 전직 교수 A씨의 성폭력처벌법 위반 및 명예훼손 등 혐의 사건을 다시 수사하고 있다며 29일 이같이 밝혔다. 서울북부지검이 지난 24일 보완 수사를 요구하면서 재수사가 시작됐다.

피해를 봤다고 주장한 학생들은 올해 2월 A씨를 고소했으며, 경찰은 7월 혐의없음으로 불송치 종결했다. 범행 장소로 지목된 개강 파티의 소란스러운 상황을 고려하면 A씨가 성적 의도를 갖고 있었다고 단정 짓기 어렵다고 판단한 것으로 풀이됐다.

반발한 학생 측은 경찰에 이의신청했고, 검찰도 보완 수사가 필요하다고 경찰에 요구했다. 이에 경찰은 다시 수사를 하게 됐다.

서울여대는 2023년 A씨가 학생들을 성희롱·성추행했다는 신고를 받고 감봉 3개월 징계를 내렸다. 이에 학생들은 비판 대자보를 붙이고 시위를 벌였다.

A씨는 작년 11월 사직했지만, 그에 앞서 대자보를 쓴 학생 3명을 명예훼손으로 고소했다. 다만 경찰은 이를 무혐의로 결론 내렸다.