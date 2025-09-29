고용노동부 전산 중 17개 전면 중단 “2주 안에 복구 안 돼…민간 재구축”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 체불임금 신고 등을 다루는 ‘노동·산업안전 분야’ 시스템이 먹통이 된 것으로 나타났다. 시스템 복구에는 두 달가량 기간이 소요될 전망이다.

고용노동부는 29일 부처의 총 202개 전산시스템 중 노동·산안 분야 감독·사건처리시스템 및 내부 업무 시스템 등 17개 시스템이 전면 중단된 상태라며 이같이 밝혔다. 노동·산안 분야 감독 시스템이 이번 화재 피해가 큰 전산실에 있었던 탓이다.

이에 노동부 대표 홈페이지를 비롯해 노동포털과 업무 내부망인 다우리포털시스템 등이 작동하지 않고 있다.

이현옥 노동부 정책기획관은 “노동·산안 분야 시스템은 거의 먹통 상태”라며 “1∼2주 안에 복구되는 상황이 아니고, 대구센터로 이전해 민간 클라우드 기반으로 재구축해야 한다”고 설명했다.

이에 따라 노동·산안 분야 감독·신고사건 등은 수기로 처리해야 한다. 민원인은 노동청에 직접 방문하거나 팩스로 사건접수 및 관련 서류를 제출해야 한다.

수기 처리를 위해 노동부는 근로감독기획과와 각 지방 관서에 처리 지침을 전달한 상태다. 방문 민원이 급증할 것에 대비해 민원전담반도 편성했다.

노동부는 현재 작동이 되는 고용 24와 고객상담 홈페이지를 통해 대체 가능 서비스 이용을 안내하고 있다. 기관 메일도 생성해 방문·팩스가 어려운 민원인들에게 안내하는 중이다.

김영훈 노동부 장관은 이날 오후 제4차 비상대응본부 회의를 열고 “추석 연휴 기간에도 민생에 직결된 임금 체납, 산업재해 신고 등에 차질이 없도록 만전을 기해달라”고 주문했다. 노동부는 시스템 복구 시점까지 비상 근무하며, 시스템 점검 등을 위해 수시회의를 개최할 계획이다.