특검, 추석 연휴 전 권성동 의원 구속기소 방침 공흥지구 특혜·매관매직 의혹 등 전방위적 수사

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 29일 통일교로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 구속된 권성동 국민의힘 의원을 세 번째로 불러 조사 중이다. 더불어 김 여사를 비롯한 각종 의혹에 연루된 인사들도 동시다발로 소환해 수사하고 있다.

특검은 이날 오후 2시 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원을 서울 광화문 특검 사무실로 불러 조사하고 있다. 그는 2022년 1월 통일교로부터 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등의 청탁과 함께 1억원을 받은 혐의로 지난 16일 구속됐다.

특검은 권 의원의 구속 이후 18일과 24일에 각각 불러 조사했다. 특검은 23일에도 권 의원에게 출석 조사를 통보했으나, 권 의원은 ‘앞선 조사로 충분히 소명했다’는 취지의 불출석 사유서를 제출하며 조사에 불응했다. 24일에는 조사가 성사됐지만 권 의원이 특검의 추가 질의를 거부하면서 1시간30분 만에 종료됐다. 특검은 권 의원의 구속 기간이 다음 달 초 만료되는 만큼 추석 연휴 전 재판에 넘기는 방안을 유력하게 검토하고 있다.

한편 특검은 이날 오전 10시 통일교 공천 청탁 의혹과 관련해 구속된 한학자 통일교 총재와 ‘건진법사’ 전성배 씨를 다시 불러 조사 중이다. 한 총재는 2022년 1월 통일교 세계본부장이던 윤영호 씨와 공모해 권 의원에게 윤석열 정권의 통일교 지원을 청탁하며 불법 정치자금 1억원을 전달한 혐의 등을 받는다. 또 같은 해 4~7월 전씨를 매개로 김 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬 백을 건네고 교단 현안을 청탁하는 데 관여한 혐의도 받는다.

전씨는 2022년 4~7월 윤씨로부터 교단 지원 관련 청탁을 들어주는 대가로 8000여만원 상당의 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의로 구속기소 됐다. 박현국 봉화군수와 박창욱 경북도의원 등으로부터 국민의힘 공천 청탁을 받고 모종의 역할을 했다는 의혹도 받는다. 특검은 이날 오전 10시 박 군수·박 의원과 전씨 사이에서 브로커 역할을 한 사업가 김모 씨도 불러 조사 중이다.

공흥지구 특혜·매관매직 의혹 등 전방위적 수사

아울러 특검은 김 여사 일가의 경기도 양평 공흥지구 개발특혜 의혹과 관련해서도 양평군청 공무원 4명을 불러 조사 중이다. 공흥지구 개발특혜 의혹은 김 여사의 모친인 최은순 씨의 가족 회사 ESI&D가 2011~2016년 양평 공흥지구에 아파트 개발 사업을 하면서 개발부담금을 한 푼도 내지 않는 등 특혜를 받았다는 내용이다. 이날 특검에 출석한 공무원 4명 중 3명은 특정범죄가중법상 국고 손실 혐의 피의자 신분, 1명은 참고인 신분으로 알려졌다. 특검은 이들에게 개발부담금 부과 관련 적정성에 대한 조사를 진행 중인 것으로 전해졌다.

이 밖에도 삼부토건 주가조작 혐의로 구속기소 된 이기훈 전 부회장(겸 웰바이오텍 회장)도 아침부터 불러 조사 중이다. 이 전 부회장은 2023년 5~6월 삼부토건 이일준 회장과 이응근 전 대표 등과 함께 주가조작에 가담해 약 369억원의 부당이익을 챙긴 혐의를 받는다. 특검은 이 전 부회장을 상대로 웰바이오텍 주가조작 의혹을 추가 수사하는 것으로 전해졌다.

특검은 사인인 김 여사가 각종 국정을 농단했다는 의혹과 관련해서도 수사를 본격화했다. 우선 매관매직 의혹 사건과 관련해 장대환 매경미디어그룹 회장의 배우자이자 정진기언론문화재단 이사장인 A씨에 대해 강제수사에 나섰다. 서울 중구에 있는 매경미디어그룹 본사 내 A씨의 집무실과 문화재단 사무실, 자택 등도 압수수색했다. 특검은 A씨가 김 여사 및 이배용 전 국가교육위원장과 모두 친분이 있는 것으로 알려진 만큼 중개 역할을 했을 것이라 의심하고 있다.

특검은 또한 김 여사가 나토(NATO) 순방에 나설 당시 민간인 신분으로 대통령 전용기에 탑승해 논란을 불러일으켰던 이원모 전 대통령실 인사비서관의 배우자 신지연 자생바이오 대표도 이날 오전 10시부터 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의 피의자로 불러 조사 중이라고 밝혔다.