중국 본토 이용액 월 최대 600위안 캐시백 연회비 해외겸용 2만7000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드가 중국 국제 신용결제 브랜드 유니온페이(UnionPay)와 손잡고 ‘스플랜더 플러스 신한카드(Simple Platinum# Splendor Plus)’를 29일 출시했다. 일상 혜택에 중국 특화 서비스를 더한 점이 특징이다.

이 카드는 중국 본토에서 이용한 금액의 1.8%를 월 최대 600위안까지 캐시백 해주며, 유니온페이 플랫폼 ‘SplendorPlus’를 통해 ▷공항 라운지 무료 이용 ▷상하이 자기부상열차·특정 도시 지하철 요금 50% 할인 ▷중국 내 메리어트 호텔 숙박 200위안 할인 등을 제공한다. 글로벌 여행 플랫폼 클룩(Klook) 결제 시 할인 쿠폰과 현지 레스토랑 혜택도 마련됐다.

국내외 가맹점 이용 시 기본 1% 캐시백이 제공되며, 대형마트·대중교통·이동통신 자동이체 등 생활밀착 업종은 최대 1.7%까지 캐시백 받을 수 있다. 편의점·병원·약국 등에서는 건당 2만원 이상 결제 시 1000원 미만 금액을 깎아주는 ‘잔돈할인서비스(코인세이브)’도 탑재했다. 영화·테마파크 할인, 공항 발레파킹, 특급호텔·패션·외식 할인 등 플래티넘급 프리미엄 서비스도 포함된다.

출시 기념 프로모션도 진행된다. 10월 한 달간 10만원 이상 이용 시 2만2000원 캐시백을 제공하며, 11~12월 중국 온·오프라인 가맹점에서는 10% 캐시백을 최대 10만원까지 받을 수 있다.

연회비는 해외 겸용(UnionPay) 2만7000원, 모바일 단독 2만2000원이다. 신한카드 관계자는 “이번 스플랜더 플러스 신한카드는 일상 속 실질적인 혜택과 더불어 중국 여행에 꼭 필요한 교통, 숙박, 외식 서비스를 동시에 담아낸 차별화된 상품”이라며 “최근 한중 교류 확대와 무비자 여행 허용으로 중국 방문에 대한 수요가 증가하는 가운데 스플랜더 플러스 신한카드가 고객들의 중국 여행 필수품으로 자리매김하기를 바란다”고 말했다.