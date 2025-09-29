[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도 순천시 별량면 미곡처리장에 대규모 ‘벼 건조 저장시설(DSC)’이 29일 준공됐다.

순천시의 순천농업협동조합에 따르면 이날 준공식에는 노관규 시장과 최남휴 순천농협조합장, 한춘옥 도의원, 장경원 시의원, 농업인 등 200여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

순천시 농정혁신국은 벼 건조 저장시설(DSC)의 영문 명칭은 ‘드라이닝스토리지센터’의 첫 글자를 따서 지어진 약자라고 설명했다.

별량면 대곡리 벼건조 저장시설은 총 6기의 사일로와 건조기를 갖추고 일일 최대 240t의 추수된 벼를 저장할 수 있는 시설로 시간당 30t 처리 용량이다.

이번 시설 개선 사업에는 총 60억원이 소요됐는데, 농협 자체 사업비 62%, 국비 25%, 시비 9%, 도비 4%가 투입됐다.

순천시 미곡류 산지 유통시설은 건조·저장·가공이 가능한 미곡종합처리장(RPC)을 중심으로 별량면 벼 건조 저장시설을 비롯한 권역별 건조·저장 시설 5개소가 운영되고 있다.

시에서는 설치한 지 30년이 넘어 노후화가 진행했던 별량면 대곡리 벼 건조 저장시설을 고품질 쌀 유통 활성화 사업 대상으로 선정해 총 사업비 37억 원을 투입해 다음 달부터 수매에 돌입한다.

노관규 시장은 인사말에서 “순천시의 농업·농촌 발전을 위해 힘써주는 순천농협에 감사드린다”며 “순천시도 농업인과 함께 지혜를 모아 지역 농업 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.

최남휴 순천농협조합장은 “순천의 쌀 주산지인 별량지역의 벼 건조장 시설 개선은 지역 농업인 조합원들의 오랜 숙원사업이었다”면서 “이번 현대화를 통해 수확기 혼잡 해소와 품질 향상, 안전한 작업 환경이 마련된 만큼 농업인의 소득 증대와 지역 농업 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.