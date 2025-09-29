경찰청-한국야구위원회(KBO) 업무협약 범죄예방·안전 문화 확산을 위해 상호 협력

[헤럴드경제=이용경 기자] 프로야구 포스트시즌이 개막하는 오는 10월부터 야구장 전광판에 보이스피싱 범죄 예방 홍보영상이 뜰 전망이다.

경찰청은 29일 서울 서대문구 경찰청에서 한국야구위원회(KBO)와 범죄예방과 안전한 관람문화 조성을 위한 업무협약을 맺었다.

한국 프로야구는 2년 연속 1000만 관중을 돌파했다. 이에 경찰청과 KBO는 오는 10월 포스트시즌 개막을 앞두고 야구장을 찾는 국민이 더 쾌적하고 안전한 환경에서 야구를 즐길 수 있도록 긴밀하게 협력하기로 했다.

양 기관은 이번 업무협약을 통해 ▷관중들을 대상으로 한 보이스피싱 등 범죄예방·안전 수칙 홍보 ▷경기장 안팎 인파 및 차량 질서유지 협력 ▷암표 거래 근절을 위한 상호 협조 ▷온라인 모욕·명예훼손 대응 ▷안전 문화 캠페인 및 공동 홍보콘텐츠 제작 등 내용으로 상호 협력 체계를 구축하기로 했다.

아울러 프로야구 매 경기 철마다 범죄예방 홍보와 안전 캠페인을 지속해서 추진할 예정이라고 경찰청은 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “이번 협약은 경찰과 KBO가 함께 더 안전한 경기장 문화를 만들어 가는 첫걸음”이라며 “전광판 등 대중 접근성이 좋은 기반 시설을 통해 보이스피싱 범죄 예방 등 치안 정책이 국민의 삶에 자연스럽게 스며들기를 기대한다”라고 말했다.