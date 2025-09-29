[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]제18회 김포 세계인 큰 잔치가 지난 28일 한강중앙공원에서 화려하게 열렸다.

‘김포에 사는 우리’를 주제로 열린 이날 김포 세계인 큰잔치에서는 17개국 출신 이주민 공동체가 함께 한 가운데 가족 단위로 함께 한 김포 내 이주민들과 김포 외부에서 온 관광객들, 김포시민들이 한데 어우러져 국적을 넘어 문화로 소통하는 모습이 펼쳐졌다.

행사는 세계 각국의 전통의상과 악기, 전통놀이 체험 부스를 비롯해 다양한 세계 음식과 음료를 즐길 수 있는 공간으로 구성됐다.

특히 인도의 홀리축제(천연가루 염색)는 어린이들에게 큰 인기를 끌었으며 버스킹 무대에서는 줌머족 어린이 전통춤, 태권도 시범, 마술 퍼포먼스 등이 이어져 관람객들의 이목을 집중시켰다.

올해는 김포시가 상호문화도시로 지정받은 첫 해인만큼, 버스킹 무대와 함께 특설무대까지 마련해 공연프로그램을 대폭 확대, 다양한 국가의 무대를 즐길 수 있도록 구성했다.

외국인 주민 정착지원 유공자에 대한 표창도 진행됐다. 수상자는 ▷김포시외국인주민지원센터 통번역 활동가 비케이민 바하두르 씨 ▷김포시가족센터 강사 배춘화 씨 ▷㈜대영벤드 최형준 대표이사 ▷대곶지역아동센터 이주희 센터장이 선정됐다.

김병수 김포시장은 기념사 “김포시는 유럽평의회로부터 상호문화도시 인증을 받은 글로벌 도시로 다양성과 포용을 핵심 가치로 삼고 있다”며 “단순히 거주하는 도시를 넘어 서로의 문화를 인정하고 존중하는 상호문화교류의 가치를 실현해 나가겠다”고 밝혔다.