회사 “회사·의료진·소비자 3자만족 전략 통해”

대웅제약 보툴리눔 톡신 ‘나보타’의 중동·북아프리카(MENA) 지도가 확대되고 있다.

이 회사는 최근 이라크·바레인과 연이은 수출계약을 체결하며 MENA 20개국 중 10개국 진출을 완료했다고 29일 밝혔다.

2020년 UAE를 시작으로 사우디아라비아, 카타르, 튀르키예, 이집트 등 5개국에 나보타를 출시했다. 5개국에서 수출계약 및 품목허가를 완료해 국내 톡신업체 중 가장 많은 국가에 진출해 있다.

중동은 30세미만 인구비중이 절반이상을 차지할 정도로 젊고, 종교 제약에도 불구하고 젊은층을 중심으로 미용·성형시장이 형성돼 큰 성장이 기대된다. 미용·성형 시장규모는 2024년 25억8930만달러(약 3조6286억원)에서 연평균 10.7% 성장해 2030년엔 47억6260만달러(약 6조6743억원)에 달할 것으로 시장조사관들은 예상한다.

대웅제약은 미국과 유럽, 캐나다, 중남미 등에서 검증된 품질의 보툴리눔 톡신을 공급하고 있다. 이 시장에서 성공적으로 안착한데 이어 중동을 전략 지역으로 삼고 공략 중이다.

회사 측은 “회사와 의료진, 소비자 모두가 만족할 수 있는 3자 상생모델을 구축해가고 있다”며 “당사의 체계적 교육훈련과 학술지원을 통해 현지 의료진의 시술역량을 향상시키고 있다. 환자들이 경험하는 미용·성형 서비스품질을 향상시키는 게 핵심 전략”이라 했다.