손흥민·이재성·김민재 등 해외파 주축 선발 ‘혼혈 태극전사’ 옌스 재신임…박용우 낙마 10월 10일 브라질, 14일 파라과이전 개최

[헤럴드경제=조범자 기자] 황희찬(울버햄프턴)과 황인범(페예노르트)이 축구 국가대표팀에 복귀해 10월 A매치에 출격한다.

홍명보 축구 대표팀 감독은 29일 서울 종로구 축구회관에서 10월 A매치 기간 브라질, 파라과이와 평가전에 대비할 26명의 선수 명단을 발표했다.

대표팀은 10월 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과, 14일 오후 8시 같은 곳에서 파라과이와 평가전을 갖는다.

황희찬은 지난 6월 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 이후 4개월 만에 복귀한다. 잇딴 부상과 경기력 저하로 소속팀에서 입지가 좁아진 황희찬은 지난 9월 A매치 명단에선 제외됐다. 하지만 올시즌 개막 후 첫 골을 시작으로 조금씩 출전 시간을 늘려가고 있다.

‘중원 사령관’ 황인범 역시 종아리 부상을 떨쳐내고 4개월 만에 홍명보호에 승선한다.

홍 감독은 “황인범은 우리 팀에 굉장히 중요한 선수”라며 “(평가전까지 소속팀에서) 두 경기가 남아있는데 이 부분을 보고 출전 시간을 조절해 경기에 나가게 할 생각”이라고 말했다.

미국 메이저리그사커(MLS)에서 정규리그 4경기 연속골을 터뜨리며 화력을 뽐내고 있는 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠) 등 해외파 주축 선수들도 홍 감독의 부름을 받았다.

또 한국과 독일 이중 국적의 혼혈 선수로 지난 9월 홍명보호에 첫 승선한 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 역시 다시 대표팀에 뽑혔다. 지난 7일 미국전에서 A매치 데뷔전을 치른 옌스는 소속팀으로 돌아간 뒤 지난 28일 분데스리가 데뷔 4경기 만에 첫 골을 터뜨렸다.

박용우(알아인)는 소속팀에서 무릎을 다쳐 명단에서 제외됐다. 홍 감독은 “늘 대표팀에서 성실히 준비해 온 선수인데 큰 부상을 당해 굉장히 안타깝게 생각한다”면서 “월드컵 가기 전까지 이런 일이 더 일어날 수 있다. 이런 위기 상황에 잘 대비해야 한다”고 말했다.

◇ 축구 대표팀 10월 A매치 2연전 명단(26명)

▷ GK= 조현우(울산) 김승규(도쿄) 송범근(전북)

▷ DF= 김민재(뮌헨) 조유민(샤르자) 이한범(미트윌란) 김주성(산프레체 히로시마) 박진섭(전북) 김지수(카이저슬라우테른) 김문환 이명재(이상 대전) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(즈베즈다) 정상빈(세인트루이스)

▷ MF= 원두재(코르파칸) 백승호(버밍엄) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 황인범(페예노르트) 김진규(전북) 이재성(마인츠) 엄지성(스완지시티) 이동경(김천) 이강인(PSG)

▷ FW= 오현규(헹크) 손흥민(LAFC) 황희찬(울버햄프턴)