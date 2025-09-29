모디 총리 전기차 확산사업 일환 충전소 개설 보조금 3000억원 배부 현재 전국 3만여개 공공 충전소 가동 7만2000여개 확충 서둘러 추진키로

[헤럴드경제=김수한 기자] 전기차(EV) 보급에 힘쓰는 인도 정부가 전국에 걸쳐 공공 전기차 충전소 약 7만2300곳을 서둘러 개설하기로 했다.

29일 일간 비즈니스스탠더드 등 인도 매체 따르면 인도 정부는 나렌드라 모디 총리의 전기차 확산사업(PM E-Drive)에 따라 최근 이렇게 결정했다.

이는 현재 전국에 가동 중인 3만여개 공공 충전소만으로는 부족하다는 판단에 따른 것이다.

현재 추진하는 전기차 충전소 확대 사업이 완료되면 전국에 10만여개의 전기차 충전소가 완비된다.

모디 총리가 역점을 두고 추진 중인 PM E-Drive 사업은 작년 10월 1일 시작했고, 오는 2026년 3월 말까지 진행된다.

인도 정부는 이를 통해 전기를 동력으로 하는 자전거, 삼륜차, 버스, 구급차, 트럭 등의 이용에 인센티브를 제공하는 한편 충전소 건설 등에 보조금을 지급한다.

이 사업의 전체 예산으로 1090억루피(약 1조7300억원)가 책정됐다.

정부는 충전소 개설에 속도를 내고자 전체 예산에서 200억루피(약 3165억원)를 보조금으로 배부키로 했다.

충전소 개설 감독기관으로는 인도 중공업부 산하의 인도 최대 중공업 및 발전설비 제조업체 ‘바라트 헤비 일렉트리컬스’(BHEL)가 지정됐다. BHEL은 충전소 위치 등을 정할 수 있다.

연방정부 부처와 공기업, 자치단체 등은 충전소를 지어 운영할 수 있다.

정부의 충전소 개설 지침에 따르면 사무소나 주거단지, 병원, 교육기관 등 정부 소유 부지에 전기차가 무료로 접근해 충전을 할 수 있도록 충전소를 지으면 케이블 등 시설 인프라와 충전 장비 비용의 각 100%에 대해 보조금이 지급된다.

철도역과 공항, 버스터미널, 전철역 등 교통량이 많은 장소에 충전소를 지으면 시설 인프라 건설 비용의 80%, 충전 장비 비용의 70%에 해당하는 보조금이 각각 나온다.

시내 도로와 쇼핑몰, 종합상가시설, 고속도로 등 도시 구역에 충전소를 세우면 정부로부터 시설 인프라 건설 비용 80%에 해당하는 보조금을 받게 된다.

그외 지역에 충전소를 건립해도 같은 비율의 보조금이 지급된다.