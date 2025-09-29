경남도의회, 행정사무감사 앞두고 사전 의견 접수 홈페이지, 팩스 등으로 10월 1일부터 35일간 접수

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의회는 오는 11월 5일부터 18일까지 진행되는 ‘2025년도 행정사무감사’를 앞두고 도민 의견을 사전에 접수한다고 29일 밝혔다.

도의회는 감사의 실효성을 높이기 위해 다음달 1일부터 11월 4일까지 35일간 홈페이지, 우편, 팩스, 방문 등 다양한 방법으로 의견을 수렴한다.

이번에 접수하는 내용은 ▷도정과 교육행정 전반의 위법·부당한 사항 ▷주요 시책과 사업에 대한 개선·건의 사항 ▷예산 낭비 사례 ▷기타 도민 생활 불편 사항 등이다. 다만 개인 사생활 침해 우려가 있거나 재판·수사 중인 사건, 인신공격성 제보, 익명 제보 등은 접수 대상에서 제외된다.

접수된 의견은 의사담당관실을 거쳐 소관 상임위원회로 전달되며, 상임위는 이를 토대로 집행기관 자료 제출 요구, 답변 청취, 시정 및 개선 조치 등을 진행하게 된다. 처리 결과는 홈페이지에 공개되며 제안자에게 회신된다. 지난해에도 교육, 농해양, 경제환경, 건설소방, 문화복지 분야에서 총 17건의 도민 의견이 접수돼 실제 감사 자료로 활용됐다.

최학범 의장은 “도의회는 집행기관을 견제하고 감시하는 기관으로서 도민들의 작은 목소리에도 귀 기울이고 있다”며 “도민 여러분의 적극적인 참여가 실효성 있는 행정사무감사로 이어질 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다”고 강조했다.