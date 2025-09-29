서명옥 의원, 도로교통공단에 자료 제출 요구 불합격자 4.7% 뿐…나머지는 ‘운전 可’ ‘유예’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난해 치매 판정으로 운전 적성검사를 받은 10명 중 9명이 검사를 통과해 면허를 유지한 것으로 나타났다.

29일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 서명옥 의원이 한국도로교통공단에서 받은 자료에 따르면 지난해 치매 판정으로 운전적성판정위원회 심의를 받은 1235명 중 불합격자는 58명, 단 4.7%에 그쳤다.

나머지 63.1%(779명)는 ‘운전 가능’ 판정을 받았고, 32.2%(398명)는 ‘유예’ 처분을 받았다.

출석위원 과반 찬성으로 ‘합격’ 판정을 받으면 면허는 유지된다. 유예 판정을 받은 경우에는 면허는 유지되나 1년 뒤 재검사를 거쳐야 한다.

결국 수검자의 95.3%가 사실상 면허를 유지한 셈이다.

2023년에도 1376명 중 93.5%(1286명), 2022년에는 913명 중 95.1%(868명)가 ‘운전 가능’ 또는 ‘유예’를 받아 면허를 유지했다.

도로교통공단은 진단서를 제출한 환자를 대상으로 운전적성판정위원회를 열어 수시 적성검사를 하고 있다.

지난해엔 치매 환자 1만8568명이 운전면허 적성 판정 대상자로 분류됐으며 이 중 6.7%(1235명)가 수시 적성검사를 받았다. 그 밖에 나머지 치매 환자는 검사를 받지 않아 면허가 자동 취소됐거나 사망한 것으로 집게됐다.

도로교통법에 따르면 치매는 법적으로 운전면허 결격 사유다.

운전자가 치매로 장기 요양 등급을 받거나 6개월 이상 입원 치료를 하면 건강보험공단을 통해 경찰청에 명단이 통보되고, 경찰청은 이들을 ‘운전 적성 판정 대상자’로 지정해 전문의 진단서를 제출하도록 요구한다.

도로교통공단의 수시 적성검사는 위원장과 정밀감정인 등 7명이 진단서와 자기질환기술서를 검토하고 환자에게 증상과 운전 필요성을 물어보는 방식으로 진행한다. 그러나 치매 진단자가 운전 면허를 유지해도 실제 주행 환경에선 운전 능력이 떨어질 수 있어 주행 시험 등 보다 실효성 있는 평가 방식이 필요하다는 지적이 나오고 있다.