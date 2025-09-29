[헤럴드경제=강승연 기자] 삼화식품 계열 디저트 브랜드 요아정이 그릭요거트 조합 메뉴 출시를 기념해 29~30일 양일간 특별 할인 프로모션 ‘그릭먹자 투데이’를 진행한다.

이번 프로모션 메뉴는 ‘허니초코링 그릭의 정석’이다. 총 열량의 21%가 단백질로 이뤄진 고단백 그릭요거트에 초코링과 벌집꿀을 더한 메뉴다. 내부 평가에서 최고의 조합 메뉴로 뽑은 제품이기도 하다.

프로모션 기간 동안 해당 메뉴는 정상가 1만1000원에서 7000원으로 4000원 할인된다. 매장별 100개 한정으로 제공된다. 매장 또는 포장 주문에 한해 참여할 수 있다. 배달 주문은 제외된다. 수량 조기 소진 시 행사가 종료되며, 지점별 판매 상황에 따라 프로모션 참여 여부가 다르다.

요아정 관계자는 “그릭요거트 조합 메뉴를 처음 경험하는 고객들도 부담 없이 즐길 수 있도록 기획했다”며 “한정 수량으로 진행되는 만큼 가까운 매장에서 미리 확인 후 방문하는 것을 권장드린다”고 말했다.