[헤럴드경제=함영훈 기자] 전 세계 가장 많은 국가로 취항하는 터키항공이 2029년부터 2034년까지 대형기 보잉 787-9 및 787-10 항공기 총 75대를 추가로 도입할 계획이다.

터키항공과 보잉은 항공기 50대 주문과 추가 25대 옵션 주문을 확정했다. 이로써 터키항공은 전략적 성장 계획 이행 과정에서 중요한 걸음을 내딛게 된다. 새로 도입되는 항공기의 엔진 조달과 관련해서는 롤스로이스 및 GE 에어로스페이스(GE Aerospace)와 협의가 진행중이다.

터키항공은 이와는 별도로 전략적 항공기 도입 계획의 일환으로, 보잉과 737-8/10 맥스 기종 100대 주문과 추가 50대 옵션 등 총 150대 항공기 도입에 대한 합의를 완료했다. 이 150대는 추가 세부 협의를 통해 수년내로 확정될 전망이다.

엔진 제조사 CFM 인터내셔널과의 진행 중인 협의가 성공적으로 마무리되는 대로 737-8/10 맥스 항공기에 대한 주문이 이행될 예정이다.

이번 합의는 튀르키예와 미국 간의 전략적 파트너십은 물론, 터키항공과 보잉이 유지해 온 오랜 협력 관계를 입증하며, 운용 효율성을 강화하려는 터키항공의 확고한 의지를 드러낸다.

터키항공은 창립 100주년을 기념하는 ‘비전 2033(Vision 2033)’의 일환으로 2033년까지 항공기 보유 대수를 800대 이상으로 확대하고, 차세대 항공기의 비중을 2033년까지 90%, 2035년까지 100%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 운용 효율성을 더욱 강화하는 동시에 연평균 6% 수준의 성장률을 유지할 계획이다.

아흐멧 볼랏 (Prof. Ahmet Bolat) 터키항공 회장은 이번 신규 주문과 관련해 “역사적인 이번 합의는 단순한 보유 대수 확대를 넘어, 업계를 선도하는 터키항공의 리더십과 효율적인 운용을 추구하는 터키항공의 혁신적인 철학을 입증한다. 보잉의 최첨단 항공기를 도입함으로써 터키항공의 운용 역량은 한층 강화될 것이며, 이번 신규 주문은 총 800대까지 보유 대수를 확대하려는 터키항공의 2033 비전을 위한 중요한 발걸음이다.

이번 합의를 통해 터키항공은 세계 유수의 항공기 제조사들과의 긴밀한 협력을 심화하는 한편, 튀르키예 항공 생태계 발전에 지속적으로 기여할 것이다. 더불어 새 항공기를 통해 강화된 연결성과 확대된 장거리 노선으로, 튀르키예의 독특한 문화유산과 아름다운 자연을 누리려는 방문객을 더 많이 유치하여 튀르키예 관광 산업을 한층 발전시킬 것이다. 뛰어난 서비스와 독보적인 네트워크를 갖춘 터키항공은 효율성과 환경 측면에서 계속해서 글로벌 기준을 제시해 나갈 것이다.”라고 말했다.

스테파니 포프(Stephanie Pope) 보잉 민간항공기 부문 사장 겸 CEO는 “터키항공의 미래 성장을 이끌 항공기로 다시 한 번 787 드림라이너와 737 맥스가 선택되어 영광스럽다. 지난 80년 간 튀르키예와 튀르키예 항공 산업에 동행해 온 자랑스러운 파트너로서, 앞으로도 터키항공이 운항 역량을 확대하고 승객들에게 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 협력하겠다.”라고 말했다.

터키항공은 현재 787-9, 777, 737 맥스, 차세대 737, 777 화물기를 포함해 200대가 넘는 보잉 항공기를 운용 중이며, 이번 합의를 통해 머지 않아 787 라인 중 가장 큰 기종인 787-10드림라이너를 도입하게 된다. 신규 드림라이너는 25% 더 효율적인 연료 사용으로 운용 비용을 낮추는 동시에, 여객 및 화물 수용력을 확대하여 특히 미국, 아프리카, 동남아시아, 중동을 넘나드는 수요가 집중된 노선에 투입될 계획이다.

터키항공은 787 드림라이너로 장거리 운항 역량을 강화하는 한편, 737 MAX 항공기로는 단·중거리 노선에서의 효율성과 유연성을 제고할 계획이다. 뛰어난 화물 수용력과 다기능성을 갖춘 신규 항공기 도입으로 이스탄불은 여객과 화물 운송 부문 모두에서 전략적 허브의 입지를 공고히 하게 된다.

항공 산업을 선도하는 터키항공은 여행객들에게 탁월한 서비스와 기억에 남는 경험을 제공하고 있으며, 이번 항공기 신규 도입 역시 가능한 한 가장 편안한 여행을 선사하려는 터키항공의 의지를 보여준다.