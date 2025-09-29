한은, ‘간편지급·송금 서비스 이용 현황’ 상반기 간편지급 하루 1조원 이상 이용 네이버·카카오 등 페이 서비스 비중 커

[헤럴드경제=홍태화 기자] 생체정보 인증을 이용하는 ‘간편지급’ 서비스 이용 규모가 올해 상반기 하루 평균 1조원 이상을 기록했다.

29일 한국은행이 발표한 ‘간편지급·송금 서비스 이용 현황’에 따르면 올해 상반기 간편지급 서비스 하루 평균 이용 건수와 이용액은 각 3378만건, 1조464억원을 나타냈다. 지난해 같은 기간 대비 13.7%, 11.4% 늘어났다. 간편지급은 간편 인증 수단만으로 재화·서비스 구매 대금을 지급하는 지급 서비스다.

간편지급 서비스 제공자 중 네이버페이, 카카오페이 등 전자금융업자(일평균 5768억2000만원)의 이용액 비중이 55.1%로 가장 컸다. 휴대폰제조사(2501억2000만원·23.9%), 금융회사(2194억4000만원·21.0%)가 그 뒤를 이었다.

전자금융업자 이용 건수와 이용액은 작년 동기대비 25.4%와 23.7% 뛰었다. 전자금융업자 비중은 작년 상반기 49.6%에서 하반기 51.0%에 이어 점차 증가하고 있다.

상반기 선불금 기반 간편송금 서비스 이용 규모는 일평균 761만건, 9807억원으로, 작년 동기보다 각각 7.4%, 9.1% 늘었다.

온라인 쇼핑몰 등을 대신해 지급결제정보 송·수신, 대금정산 업무를 대행하는 전자지급결제대행(PG) 서비스 이용도 신용카드 지급 대행을 중심으로 늘었다.

지난해 PG 서비스의 이용 건수는 3314만건, 액수는 1조5319억원으로 각 11.8%, 8.9% 늘었다. 전체 선불전자지급수단 서비스 이용 규모 역시 일평균 3438만건, 1조2909억원으로 4.1%, 11.2%씩 증가했다.

선불전자지급수단 서비스는 계좌 연동 등을 통해 사전에 충전한 선불금으로 상거래 대금, 교통 요금 등을 지급하거나 송금할 수 있도록 선불금을 발행, 관리하는 서비스를 뜻한다.