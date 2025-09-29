‘고빈도 데이터 소비 영향’ 보고서 임시공휴일 지정 당일은 늘었지만 이후 감소해 한 달 소비 차이 없어

[헤럴드경제=홍태화 기자] 임시공휴일 지정에 따른 소비 증가 효과가 뚜렷하지 않다는 분석이 한국은행에서 나왔다. 연휴 당시에는 소비가 늘더라도 이후에는 감소하면서 한 달 총소비액에는 큰 차이를 보이지 않는다는 지적이다.

29일 한국은행이 발표한 ‘고빈도 데이터를 통해 본 날씨·요일의 소비 영향’ 보고서에 따르면 임시공휴일이 지정된 2023년 추석과 올해 설 연휴를 나머지 2023∼2025년 명절 연휴와 비교한 결과 임시공휴일이 낀 연휴 시작 전 1주일간 카드 사용액이 다른 명절보다 10% 이상 증가했다.

하지만 연휴가 끝난 뒤 1주일을 보면 반대로 임시공휴일 지정 연휴 경우의 카드 사용액이 많게는 8% 감소했다. 이에 임시공휴일 유무와 관계없이 연휴 전후 4주간의 일평균 카드 사용액에는 큰 차이가 없었다.

한은은 “연휴 전후의 소비가 대체 관계를 보이는 데다, 임시공휴일에 따른 영업일 감소 효과(-)와 연휴 기간 대면 소비 증가 효과(+)가 상쇄됐을 가능성이 있다”고 설명했다.

한편, 한은은 보고서에서 기상 여건이 올해 민간소비 증가율에 미친 영향도 소개했다. 한은은 올해 기상여건이 민간소비를 약 0.09%포인트 낮춘 것으로 추정했다.

올해 1분기 한파와 여름철 불볕더위가 연간 민간소비 증가율을 각 0.03%포인트, 0.15%포인트 끌어내렸고 반대로 예년보다 적은 강수는 증가율을 0.09%포인트 올렸다는 설명이다.

또 2023년 1분기부터 올해 2분기까지 17개 시도 카드 사용액과 기상 여건의 관계를 분석한 결과, 폭염(일 최고기온 35℃이상)·한파(일 최고기온 0℃이하)·강수(일 강수령 20㎜이상) 발생으로 일 카드 사용액이 평상 기후일 때보다 각 7%, 3%, 6% 감소했다고 분석했다.