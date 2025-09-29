[헤럴드경제=채상우 기자] 인터넷 방송 중이던 남성을 흉기로 찌른 30대 여성 유튜버가 특수상해 혐의 로 구속 송치됐다.

29일 부천 원미경찰서는 특수상해 혐의를 받는 유튜버 A 씨를 구속해 검찰에 넘겼다고 밝혔다.

A 씨는 지난 20일 오전 2시 50분쯤 경기 부천시 원미구 한 상가 건물 계단에서 30대 인터넷 방송인(BJ) B 씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다.

B 씨는 복부와 손 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨를 긴급체포할 당시 살인미수 혐의를 적용했으나, 피해 정도나 정황 등을 토대로 특수상해 혐의로 변경했다.

당시 방송에는 A 씨가 욕설하는 장면과 흉기에 찔린 B 씨가 고통스러워하는 모습 등이 담겼다. 하지만 범행 장면이 그대로 노출되지는 않았던 것으로 파악됐다.

범행 직후 A 씨는 112에 자수했으며, 경찰은 주거지에서 A 씨를 긴급체포했다.

A 씨는 “아는 사이인데 홧김에 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.