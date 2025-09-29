‘IDEA 디자인 어워드 2025’ 동상 수상

삼성카드의 ‘에코 패키지(Eco Package)’가 미국 산업디자인협회(IDSA)가 주관하는 ‘IDEA 디자인 어워드 2025’에서 동상을 수상했다고 29일 밝혔다.

삼성카드의 에코 패키지는 올해 세계 3대 디자인어워드에서 모두 수상했다. ‘레드닷 디자인 어워드 2025’에서 업계 최초 최우수상을 수상한 데에 이어 ‘iF 디자인 어워드 2025’ 본상 수상도 연속 수상했다.

이번에 수상한 ‘IDEA 디자인 어워드’ 역시 독일의 ‘iF’, ‘Red Dot’과 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 손꼽히고 있다. 삼성카드의 에코 패키지는 카드 발급시 제공되는 상품안내장과 약관, 일반 폐지 등 버려지는 종이 자원을 재활용하여 만든 친환경 카드 패키지이다.

접착제 없이 카드 등의 제작물이 안정적으로 보관될 수 있도록 만들어졌다. 종이 표면에 압력을 가하는 방식으로 인쇄, 코팅 없이 입체적인 텍스트와 이미지를 표현했다.

삼성카드 관계자는 “환경까지 생각한 디자인이 인정받아 2025년 세계 3대 디자인어워드에서 모두 수상하게 돼 영광이다”며 “앞으로도 환경까지 고려한 디자인을 더욱 확산시켜 나갈 것”이라고 밝혔다. 유혜림 기자