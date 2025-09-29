‘500조원 巨富’ 래리 엘리슨 오라클 회장 오픈AI 계약후 오라클 수주·주가 잭팟 틱톡 美법인 15%지분에 보안 총괄 트럼프 “래리는 전분야 최고 CEO” 머스크와 세계최고 부자·괴짜 경쟁 ‘10대 미혼모’ 모친 떠나 이모에 입양 프로그래밍 독학 33세에 오라클 창업 일본풍 저택 등 日문화에 광적 심취

천문학적인 돈을 주무르는 기업인, 말 한 마디에 주가가 출렁이는 금융인, 미래를 바꾸는 창업가, 국제정세를 쥐락펴락하는 지도자. [더 비저너리]는 세상의 흐름을 주도하는 파워 리더를 소개하는 코너입니다. 무엇이 현재의 그들을 만들었으며, 어떤 철학과 비전을 가지고 있는지, 그들의 생생한 스토리를 전해 드립니다.

요트광, 수백억원 가치의 화려한 일본풍 저택. 5번 이혼 끝에 47세 연하 중국계 아내와 재혼, 머스크 제친 세계 1위 부호, 미국 틱톡 접수한 자수성가 기업가.

올해로 81세인 래리 엘리슨 오라클 회장을 압축적으로 표현한 말이다. 그는 입양가정에서 자랐지만 소프트웨어 회사 오라클을 창업해 성공시킨 입지전적 기업인으로 꼽힌다. 그는 오라클을 창업한 1977년부터 2014년까지 최고경영자(CEO)를 지냈으며 현재는 이사회 회장 겸 최고기술책임자(CTO)를 맡고 있다.

엘리슨의 ‘오라클 제국’은 지난 10일 잭팟을 터뜨렸다. 오픈AI와의 초대형 계약에 따른 기록적인 수주잔고(3000억달러·418조원)에 주가는 36% 폭등했다. ‘닷컴 붐’을 탔던 1999년 이후 33년 만의 일간 최대 상승폭이다. 천정부지로 오른 주가 덕분에 오라클 지분 41%를 보유한 엘리슨의 자산 가치는 하루새 140조원 폭등했다. 일론 머스크 테슬라 CEO를 제치고 잠시 세계 1위 부자에 등극한 순간이기도 했다. 엘리슨의 9월 기준 자산가치는 3691억달러 (약 513조원)에 이른다. 앞으로도 계속 머스크와 1위 자리를 놓고 경쟁할 전망이다.

엘리슨은 미중 무역협상 쟁점 중 하나인 미국 틱톡에도 관여했다. 틱톡의 미국 사업 보안업무를 맡게 된 것.

백악관 고위 관계자는 22일(현지시간) 컨퍼런스콜을 통해 “오라클은 틱톡 앱이 휴대전화 안에 어떻게 설치되고 휴대전화와 어떻게 상호작용하는지, 어떻게 업데이트되는지, 미국인들의 데이터가 어떻게 저장되는지, 콘텐츠 추천 알고리즘이 어떻게 작동하는지 등과 관련한 전방위적인 보안을 제공할 것”이라고 밝혔다.

오픈AI와 3000억달러(약 410조원) 규모의 인공지능(AI) 클라우드 인프라 계약을 체결하고 틱톡 미국 사업권의 보안관리까지 맡게 된 오라클. 엘리슨은 어떻게 ‘오라클 제국’을 건설했을까.

미혼모 어머니는 첫돌 전에 떠났다

“넌 아무짝에도 쓸모없는 녀석이야! 넌 절대로 성공하지 못해!”(래리 엘리슨의 양부)

엘리슨은 1944년 미국 뉴욕 브롱크스에서 태어났다. 친모는 유대인 미혼모였고 친부는 이탈리아계 미 공군 조종사로 알려졌지만 한번도 만난 적 없다. 친모는 엘리슨이 생후 9개월에 폐렴에 걸리자 시카고에 거주하던 이모 부부에게 그를 맡기고 떠났다. 엘리슨은 열두 살이 돼서야 자신이 이모 부부에게 입양됐다는 사실을 알았다.

이모네 살림은 넉넉지 않았다. 양부인 루이스 엘리슨은 미 대공황 당시 부동산 사업으로 전 재산을 잃고 공공주택관리국에 일하면서 근근이 생계를 이어갔다. 어린 엘리슨을 힘들게 한 것은 그때문은 아니었다. “넌 아무짝에도 쓸모없는 녀석”이라며 정서적 학대를 일삼는 양부의 독설이었다. 독립적이고 반항적 기질이 강했던 엘리슨은 양부와 충돌이 잦았다.

하지만 엘리슨에겐 명석한 구석이 있었다. 그는 어린 시절부터 수학과 과학에 남다른 재능을 보였다. 1962년 일리노이대에 진학한 이후 대학 생활 중 ‘그해의 과학 학생’으로 선정되기도 했다. 2학년 재학 중 양어머니이자 이모인 릴리안 엘리슨의 사망소식을 접하고 학교에 자퇴서를 제출했다. 엘리슨이 이듬해 입학한 시카고 대학교 역시 한 학기 만에 다시 중퇴했다.

그는 시카고대에서 배운 기초 수준의 컴퓨터 프로그래밍 기술이 훗날 자신의 인생에 도움이 될 것으로 믿고 캘리포니아 버클리로 거처를 옮겼다. 당시 그의 수중에 있던 돈은 패스트푸드점에서 한두 번 식사할 수 있는 정도에 불과했다. 엘리슨은 당시의 상황에 대해 “평생 한 번도 컴퓨터 과학 수업을 들은 적이 없다”며 “프로그래머로 일자리를 얻었고, 대부분 독학이었다. 그냥 책을 집어 들고 프로그래밍을 시작했다”고 설명했다.

캘리포니아 버클리에서 제2의 삶을 시작한 엘리슨은 컴퓨터 프로그래밍으로 진로를 완전히 틀었다. 그는 다양한 기술직을 거쳐 웰스파고와 암달(Amdahl Corporation) 등에서 컴퓨터 프로그래밍 기술을 더욱 갈고닦았다. 다양한 기업에서 익힌 컴퓨터 프로그래밍 기술을 바탕으로 그는 IBM 호환 메인프레임 프로젝트에 참여했다.

오라클 창업…기업인수 등 통해 억만장자로

앨리슨 회장은 33살이었던 1977년에 암달 동료였던 로버트 마이너, 에드 오츠와 함께 소프트웨어 개발 연구소(Software Development Labs)를 세웠다. 그는 CIA로부터 2년짜리 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS) 개발 프로젝트를 수주했다. 당시 그가 맡았던 프로젝트의 코드명이 바로 ‘오라클(Oracle)’이었다.

엘리슨은 이 프로젝트를 1년 앞당겨 완료한 뒤, 이를 상업용 DBMS로 발전시켜 ‘오라클’이라는 이름을 붙였다. 1980년 직원이 8명뿐이던 회사는 IBM이 오라클을 채택하면서 매출이 7년간 매년 두 배씩 증가했고, 결국 오라클 코퍼레이션으로 이름을 바꿨다.

오라클의 장점은 변화하는 시대 흐름을 빠르게 읽고, 이에 맞춘 비즈니스 전략을 수립하는 데 있다. 1990년대 오라클은 미국의 은행·항공사·자동차·유통업체들이 의존하는 핵심 데이터베이스 회사로 우뚝 섰다. 당시 인터넷 시대가 본격적으로 열리면서 전자거래도 급증했다. 오라클의 데이터베이스가 빛을 발하는 순간이었다.

회사 규모가 커지고 자금이 확보되면서 오라클은 기업 인수전에도 뛰어들었다. 2004년부터 피플소프트(인수금액 103억달러), 시벨 시스템즈, 하이페리온, 2009년 썬마이크로시스템즈(74억달러)까지 인수하며 세계 최대 소프트웨어 업체로 성장했다.

2010년대에 진입하면서 오라클은 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure) 등 경쟁사에 대응하기 위해 클라우드 사업에 집중했다. 특히 오라클은 이듬해 세계 최초의 ‘자율운영 데이터베이스(Self-driving database)’를 선보이면서 주목받았다. 자율운영 데이터베이스는 머신러닝을 활용해 데이터베이스의 관리 및 튜닝을 자동화해 데이터베이스 관리자(DBA)의 수작업을 대폭 줄이는 기술이다.

최근 오라클은 AI 기술을 자사 클라우드 애플리케이션에 통합하고 여러 클라우드 환경을 지원하는 ‘하이브리드 및 멀티 클라우드 전략’을 추진하며 ‘AI강자’로 자리매김하고 있다.

소문난 요트 애호가…아메리카컵 우승도

엘리슨은 개인사 역시 파란만장하다. 요트광에 일본 문화에 광적으로 심취해 있고 수백억원대 저택을 여러 채 보유하고 있다. 6번의 결혼과 5번의 이혼을 거쳐 현재는 47살 차이가 나는 중국계 아내와 살고 있다. 이밖에 사설탐정을 고용해 경쟁사를 뒷조사 하고 쓰레기통을 뒤지는 등 기행을 일삼아 ‘실리콘밸리의 악동’이라는 별명도 갖고 있다.

엘리슨은 20대부터 요트 애호가였다. 요트를 좋아해 길이 450피트(137m)에 달하는 ‘라이징 선(Rising Sun)’ 요트를 소유하다 2010년 3억달러(약 4178억원)에 매각했고, 이후 무사시(Musashi)와 카타나(Katana)로 항해하기도 했다. 요트 이름 ‘무사시’는 일본 에도 시대를 풍미한 전설적인 검객 미야모토 무사시(宮本武蔵)에서 따왔다.

2010년에는 그가 후원한 BMW 오라클 레이싱팀이 아메리카컵에서 우승해 항해 화제가 됐다. 이는 15년 만에 미국이 우승한 것이다. 이에 그치지 않고 그의 오라클 레이싱팀은 2013년에도 우승을 거머쥐었다. 엘리슨은 2018년에 들어서 세일GP(SailGP)라는 고속 카타마란 요트 경기 리그를 공동 창립했다. 최근에는 배우 앤 해서웨이, 축구 스타 킬리안 음바페 등 유명 인사들이 투자자로 합류했다.

하와이 라나이섬 소유, 6번 결혼 여성편력

그가 소유한 집들만 해도 10채가 넘는다. 대표적으론 샌프란시스코 퍼시픽 하이츠(Pacific Heights) 일본식 정원과 금문교 조망이 있는 저택이 있다. 이 저택은 샌프란시스코에서도 명망 있는 지역에 위치하며, 고급스러운 일본풍 디자인으로 입소문을 탔다. 해당 저택 규모는 대지면적 690㎡(약 208평), 연면적 916㎡(약 277평) 등이다. 총 4층 구조의 저택 내부는 침실 5개, 욕실 6개 등으로 구성됐다.

지난 1988년 390만달러에 매입했던 이 저택의 현재 시세는 1200만달러(약 166억원)에 달하는 것으로 추산됐다. 샌프란시스코에 있는 앨리슨 회장의 저택은 오라클 본사 간 직선거리가 약 6㎞에 불과할 만큼 가깝다. 이 때문에 앨리슨 회장도 해당 저택을 주로 업무 공간으로 활용 중인 것으로 알려졌다.

캘리포니아에 위치한 저택 역시 엘리슨의 취향에 따라 일본풍으로 지어졌다. 엘리슨은 16세기 일본 교토의 귀족이 거주하던 전통 주택을 본떠 7000만달러(약 975억원)를 투자했다. 그렇게 해서 만들어진 일본 전통풍의 저택에는 일본식 연못, 정원이 들어섰다. 주택 내부에는 실내 인공폭포와 다다미 바닥, 일본식 창호문인 쇼지(shoji) 등으로 구성돼 있다. 이 같은 저택을 2004년 완성하는 데까지 무려 9년이 걸렸다.

앨리슨 회장은 하와이에서 여섯번째로 큰 섬인 ‘라나이 섬(Lanai)’도 소유하고 있다. 2012년 가족들과 휴가를 목적으로 라나이 섬의 토지 98%를 3억달러(약 4197억원)에 매입했다. 이 섬은 과거 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠와 그의 아내 멀린다 게이츠가 결혼식을 올린 곳으로도 유명하다.

엘리슨은 라나이 섬을 오갈 때 직접 조종도 가능한 군용 제트기 2대와 1억6000만달러(약 2230억원)짜리 호화 요트를 이용한다.

엘리슨은 현재까지 여섯번의 결혼식을 올렸다. 현재는 2024년 결혼한 여섯번째 부인인 중국계 미국인 졸린 주와 함께 살고 있다. 엘리슨의 자녀로는 세번째 부인 바버라 부스와의 사이에서 태어난 남매 데이비드와 메건이 있다. 이들은 현재 할리우드에서 활동 중이다.

트럼프와도 각별한 인연

엘리슨은 올해 백악관에 재입성한 트럼프 대통령과도 각별한 친분을 갖고 있다. 트럼프 행정부 2기 출범 직후 오픈AI, 소프트뱅크와 5000억달러(약 790조원) 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 투자 프로젝트를 발표했다. 연장선에서 최근 오픈AI와 3000억달러 규모 데이터센터 계약을 맺었다.

트럼프 대통령은 엘리슨에 대해 “마치 모든 분야에서 최고경영자(CEO) 같다”며 “매우 놀라운 인물”이라고 극찬했다.

최근에는 트럼프 대통령이 틱톡의 미국 내 사업을 유지할 수 있도록 하는 행정명령에 서명하면서 오라클도 틱톡 지분 일부분과 더불어 알고리즘과 콘텐츠 관리 권한을 담당하게 됐다.

엘리슨에 억만장자가 되는 것은 궁극적인 목표는 아니었다. 그는 스미소니언협회와의 인터뷰에서 “오라클을 시작했을 때 원했던 것은 일하기를 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이었다”며 “그것이 저의 일차적 목표였다”고 회고했다. 그러면서 “물론 생계를 유지하고 싶었다”며 “그러나 부자가 되리라고는, 적어도 지금 이 정도로 부자가 되리라고는 전혀 예상하지 못했다”고 했다. 김영철 기자