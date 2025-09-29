KB금융지주 창립 17주년 생산적 금융 확대 의지 밝혀

“더 많은 분들에게 ‘새로운 희망의 불씨’를 밝혀드릴 수 있도록 KB만의 포용금융을 지속 추진해 나가야 합니다. 동시에 ‘새로운 성장의 불씨’가 되어야 할 것입니다. 전통적 영업방식을 뛰어넘어 ‘생산적 금융’을 확대해 나가야 합니다.”

KB금융지주가 창립 17주년을 맞아 29일 서울 영등포구 여의도동 본점 신관에서 가진 기념식에서 양종희 KB금융 회장은 이같이 강조했다. KB금융이 지속가능한 1등의 지위를 유지하기 위해 나아가야 할 방향을 강조한 메시지다.

양 회장은 KB금융이 시장이 요구하는 지속가능하고 예측가능한 주주환원정책을 충실히 이행하고 있다고 밝혔다. 그는 “2008년 4만7000원이었던 주가는 현재 11만2700원으로 역대 최고 수준을 달성하고 있다”면서 “이러한 성과는 견실한 이익창출력을 기반으로 내실있는 성장을 지속한 결과”라고 했다. 또 KB금융이 리딩 금융그룹으로 나아가야 할 방향도 제시했다. 양 회장은 “손길이 닿지 않는 소상공인·청년·취약계층이 새롭게 도약할 수 있도록 든든한 동반자가 되어 왔다”며 “KB금융만의 포용금융을 지속 추진해 나가야 한다”고 말했다.

또 생산적 금융 확대 의지를 강조하면서 계열사의 역량을 결집해 ‘그룹 생산적 금융 협의회’를 구성했다고 밝혔다.

양 회장은 임직원에게 소비자 권익을 최우선에 두는 금융이 되어야 한다고 당부했다. KB금융의 가장 소중한 자산은 소비자의 신뢰라면서 모든 내부통제와 업무 프로세스를 소비자 관점에서 재점검하고 혁신해야 한다고 말했다. 또 소비자의 이익에 부합하는 최상의 상품·서비스를 제공해 최고의 경험과 감동을 고객에게 선사할 수 있는 KB금융을 함께 만들어 나가자고도 다짐했다.

양 회장의 주주 소통 의지는 ‘기업가치 제고 계획(밸류업) 이행 현황 공시’에서도 잘 드러나 있다. 양 회장은 “주주님께 지속가능한 미래 가치를 제시해야 한다”면서 “단순한 규모 확대가 아닌 질적 성장에 집중하고 철저한 자본비율관리와 효율성 제고를 병행해 나가겠다”고 말했다.

이날 행사에서는 10·20년 장기근속 직원들을 위한 공로패 수여식과 함께 ‘그룹 시너지’를 주제로 직원들이 AI를 활용해 직접 기획·제작한 기념 영상이 상영됐다.

양 회장은 “KB금융의 가장 큰 자산이자 경쟁력은 임직원”이라며 “‘고객정보는 고객 그 자체’임을 잊지 말아야 하며 강도 높은 정보보호 정책을 통해 신뢰받는 KB금융을 만들어 나갈 수 있도록 모든 역량을 집중할 것”이라고 말했다. 유혜림 기자