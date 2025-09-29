미래 인재 지원 강화 통한 사회적 책임 실천

[헤럴드경제=강승연 기자] 알리익스프레스는 사회적 책임(CSR) 활동의 일환으로 모회사 알리바바 그룹을 통해 한국유통학회가 주관하는 ‘제5회 대학생 아이디어 경진대회’를 후원한다고 29일 밝혔다.

이번 대회는 국내 대학생, 청년 전문가들이 디지털 커머스 발전과 한국 유통 생태계에 기여할 수 있는 창의적이고 혁신적인 솔루션을 제안할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 대회는 10월 한 달간 진행되며, 최종 발표 및 시상식은 오는 10월 31일 제주대학교에서 열릴 예정이다.

참가자들은 알리익스프레스와 관련한 4가지 주제 중 하나를 선택해 아이디어를 제안할 수 있다. 주제는 ▷K-베뉴 도입 등 현지화 전략 제안 ▷CSR 캠페인 기획을 통한 소비자 기반 확대 ▷지속가능경영 캠페인 개발 ▷국내 중소기업과의 상생 성장 전략 제안 등이다.

특히 K-베뉴 도입 주제에서는 알리익스프레스의 현지 시장 통합과 지역사회 기여 방안을, 상생 성장 전략에서는 정부 정책과 연계한 경제 발전 기여 방안을 모색한다.

알리익스프레스는 이번 대회를 통해 디지털 커머스 분야 차세대 리더를 육성하고, 한국유통학회와의 파트너십으로 사회적 가치 창출을 추구하는 책임감 있는 기업으로서의 입지를 다진다. 이를 통해 혁신 아이디어 발굴, 지역사회와의 동반성장, 한국 유통산업 발전이라는 3가지 목표를 달성할 계획이다.

에릭 펠레티어 알리바바 국제 대외협력 총괄 부사장은 “이번 공모전은 한국 청년들의 혁신 역량을 키우는 동시에, 국내 유통산업 발전에도 기여할 수 있는 좋은 기회”라며 “학생들이 선보일 창의적인 아이디어가 한국 디지털 커머스의 미래를 이끄는 데 밑거름이 되길 기대한다”고 말했다.

박경도 한국유통학회장은 “학계와 산업계 간의 연결을 촉진하기 위해 알리익스프레스, 알리바바와 협력하게 되어 매우 기쁘다”며 “학생들이 학술 연구와 창의성을 실제 과제에 적용할 수 있을 뿐만 아니라 한국 유통 부문의 미래에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 보여주는 기회”라고 평가했다.